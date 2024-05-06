İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Güney Afrika'dan üst düzey heyeti ağırladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Güney Afrika'dan üst düzey heyeti ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Güney Afrika'nın Cape Town Belediyesi'nden üst düzey heyeti ağırladı. Kent Yöneticisi Lungelo Mbandazayo ile görüşen Başkan Tugay, 'Coğrafi olarak biraz uzağız ama dostluğumuz her zaman yakın. Her türlü iş birliğine hazırız' dedi.

06.05.2024 14:49  Güncelleme: 14:56
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Güney Afrika'nın Cape Town Belediyesi'nden üst düzey heyeti ağırladı. Kent Yöneticisi Lungelo Mbandazayo ile görüşen Başkan Tugay, "Coğrafi olarak biraz uzağız ama dostluğumuz her zaman yakın. Her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Güney Afrika'nın Cape Town Belediyesi'nden Kent Yöneticisi Lungelo Mbandazayo, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve bürokratlar da yer aldı.

TUGAY: "HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir ile ilgili projelerini anlatarak "Şehirde istihdam alanlarını artırmak için biraz daha yeni çalışmalar yapmak niyetindeyiz. Şehrin büyümesi ve kalkınması ile ilgili bazı potansiyel alanlar var. Tarım ve turizm gibi, bu alanlarda biraz daha fazla girişimci ortaya çıkması, işletmelerin kapasitesini artırması için biz de destek olacağız. Bunları yaparken çevresel sorunlarımızla, iklim konusuyla ilgili de kenti daha duyarlı ve dayanıklı hale getirmek için yeni bir yapılanma içindeyiz. Temiz enerji yatırımlarımızı artıracağız, atık yönetimimizi biraz daha güçlü ve çevreci hale getireceğiz. Bütün bu çalışmalarda da ulusal ve uluslararası iş birliklerimizi olabilen en üst düzeye taşımak istiyoruz. Coğrafi olarak biraz uzağız ama dostluğumuz her zaman yakın. Her türlü işbirliğine hazırız" diye konuştu.

MBANDAZAYO: "ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR DESTEK VERMEK İSTİYORUZ"

Lungelo Mbandazayo, "Cape Town ve İzmir bazı benzerlikler içeriyor. Turizm ve kültürde iş birliği çok önemli. Tüm bunlar halkların da birbirini tanımasına fayda sağlıyor. İkili ilişkilerin geliştirilmesinde elimizden geldiği kadar destek vermek istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Güney Afrika'dan üst düzey heyeti ağırladı - Son Dakika

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