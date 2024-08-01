İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ni ziyaret etti

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ni ziyaret etti. Tariş'in tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ve bu kapsamda iş birliği yapabilecekleri alanları masaya yatıracaklarını ifade eden Başkan Tugay, "İzmir tarım, ticaret ve turizm kentidir. Bu niteliğimizi korumamız gelecekteki gıda krizlerinden korunmak, istihdam ve şehrin kalkınması için önemli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova ve birlik yönetimini ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tariş arasında yapılabilecek iş birliklerinin görüşüldüğü buluşmanın ardından Başkan Tugay, tesisi gezerek laboratuvarlarda bilgi aldı ve zeytinyağı tadımı yaptı.

Tugay: Çok kıymetli bir kurum olduğunuzu biliyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çok kıymetli bir kurum olduğunuzu, deneyimlerinizi ve tarım konusunda birikiminiz olduğunu biliyorum. Sizin tarımla, zeytinle ilgili birikiminizi nasıl değerlendirebiliriz, çiftçilerimiz, kooperatiflerimiz ortak şekilde nasıl çalışabiliriz konuşmak için geldim. Tarım İzmir'in ticaretle beraber en önemli gelir kaynağı. İzmir tarım, ticaret ve turizm kentidir. Bitkisel tarımda da Türkiye'de en fazla üretim yapan üçüncü şehir olduğunu biliyoruz. Bu niteliğimizi korumamız gelecekteki gıda krizlerinden korunmak, istihdam ve şehrin kalkınması için önemli" dedi.

"Kararlılığım var"

Birlikte birçok çalışma yapabileceklerini ifade eden Başkan Cemil Tugay, "Mutlaka deneyim, birikim, bilim ve akıl olmalı. Bir tarafımızda da yönünü belirlemiş, ne yapacağını bilen bir kamu yönetimi olmalı diye düşünüyorum. Ben kendi belediye başkanlığım döneminde üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Kararlılığım var. Sizlerle yakın olalım, ortak yapabileceğimiz çok şey söz konusu. Zeytin ve zeytinyağı çok önemli ürünler. Sadece ülkemizden değil, Çin'den heyetler geliyor. Çok talip var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmasına katkı koymak istiyoruz. Çiftçilerin eğitimi, kooperatifler gibi konularda sizin yardımınızı da almak isteriz" şeklinde konuştu.

Akova: Projelerde yer almaya hazırız

İzmir'de 6 ilçede 30 kooperatifle var olduklarını belirten Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, "Tariş, özellikle Ege Bölgesi'nde en önemli zeytin üreticisi ve en önemli tarım kuruluşlarından bir tanesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatifçilik ile ilgili her türlü projesine destek vermeye varız. Proje geliştirmeye varız. Aynı zamanda Tariş çok iyi yetiştirici bir okuldur. O anlamda da üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sosyal demokrat anlayışın kooperatifçilikle örtüştüğünü çok iyi biliyoruz. Üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.