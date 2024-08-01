İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ni ziyaret etti

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ni ziyaret etti ve iş birliği olanaklarını masaya yatırdı.

01.08.2024 15:54  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ni ziyaret etti. Tariş'in tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ve bu kapsamda iş birliği yapabilecekleri alanları masaya yatıracaklarını ifade eden Başkan Tugay, "İzmir tarım, ticaret ve turizm kentidir. Bu niteliğimizi korumamız gelecekteki gıda krizlerinden korunmak, istihdam ve şehrin kalkınması için önemli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova ve birlik yönetimini ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tariş arasında yapılabilecek iş birliklerinin görüşüldüğü buluşmanın ardından Başkan Tugay, tesisi gezerek laboratuvarlarda bilgi aldı ve zeytinyağı tadımı yaptı.

Tugay: Çok kıymetli bir kurum olduğunuzu biliyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çok kıymetli bir kurum olduğunuzu, deneyimlerinizi ve tarım konusunda birikiminiz olduğunu biliyorum. Sizin tarımla, zeytinle ilgili birikiminizi nasıl değerlendirebiliriz, çiftçilerimiz, kooperatiflerimiz ortak şekilde nasıl çalışabiliriz konuşmak için geldim. Tarım İzmir'in ticaretle beraber en önemli gelir kaynağı. İzmir tarım, ticaret ve turizm kentidir. Bitkisel tarımda da Türkiye'de en fazla üretim yapan üçüncü şehir olduğunu biliyoruz. Bu niteliğimizi korumamız gelecekteki gıda krizlerinden korunmak, istihdam ve şehrin kalkınması için önemli" dedi.

"Kararlılığım var"

Birlikte birçok çalışma yapabileceklerini ifade eden Başkan Cemil Tugay, "Mutlaka deneyim, birikim, bilim ve akıl olmalı. Bir tarafımızda da yönünü belirlemiş, ne yapacağını bilen bir kamu yönetimi olmalı diye düşünüyorum. Ben kendi belediye başkanlığım döneminde üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Kararlılığım var. Sizlerle yakın olalım, ortak yapabileceğimiz çok şey söz konusu. Zeytin ve zeytinyağı çok önemli ürünler. Sadece ülkemizden değil, Çin'den heyetler geliyor. Çok talip var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmasına katkı koymak istiyoruz. Çiftçilerin eğitimi, kooperatifler gibi konularda sizin yardımınızı da almak isteriz" şeklinde konuştu.

Akova: Projelerde yer almaya hazırız

İzmir'de 6 ilçede 30 kooperatifle var olduklarını belirten Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, "Tariş, özellikle Ege Bölgesi'nde en önemli zeytin üreticisi ve en önemli tarım kuruluşlarından bir tanesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatifçilik ile ilgili her türlü projesine destek vermeye varız. Proje geliştirmeye varız. Aynı zamanda Tariş çok iyi yetiştirici bir okuldur. O anlamda da üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sosyal demokrat anlayışın kooperatifçilikle örtüştüğünü çok iyi biliyoruz. Üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Tariş Zeytin, Cemil Tugay, Zeytinyağı, Zeytin, Tariş, İzmir, Tarım, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Ankara’da casus takası ABD’li ve Rus tutuklular Başkent’te takas ediliyor Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 16:56:33. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement