İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Gazilerimiz Her Gün El Üstünde Tutulmayı Hak Ediyor

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediyesi'nin 19 Eylül Gaziler Günü için düzenlediği yemeğe katıldı. Babası Cemal Tugay'ın da gazi olduğunu hatırlatan Başkan Cemil Tugay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle 'yaşayan anıtlar', sizler yani gazilerimiz, her gün el üstünde tutulmayı hak ediyorsunuz. Ben gazilerimizin büyük bir aile olduğunu, birbirlerine sevgi ve saygıyla bağlı olduğunu biliyorum" dedi.

Balçova Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü için yemek düzenledi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile eşi Ayşegül Yiğit ev sahipliğindeki yemeğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, dernek, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, şehit aileleri, muhtarlar, meclis üyeleri katıldı. Kıbrıs gazisi babası Cemal Tugay'ın madalyalarını sakladığını söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, gazilere minnet duyduklarını ifade etti.

Tugay: Bambaşka özel bir güne dönüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "19 Eylül benim için çok özel bir gün. 5 yıl önce gazi babamı kaybedince bambaşka özel bir güne dönüştü. Babam Kıbrıs gazisiydi. Tarif edilemeyecek anlamı, değeri var. Bir vatan var, vatanın içinde kardeşim dediğiniz, vatandaşım dediğiniz milyonlarca insan var. Hep beraber inandığımız, savunduğumuz değerler var. Onları savunmak, bazen onlar için canınızı ortaya koymak gerekiyor. O mücadeleden zaferle çıkan, onurla çıkan insanlar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle 'Yaşayan Anıtlar', sizler yani gazilerimiz, her gün el üstünde tutulmayı hak ediyorsunuz. Ben gazilerimizin büyük bir aile olduğunu, birbirlerine sevgi ve saygıyla bağlı olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Yiğit: Atatürk'ün yolunda, izinde, ışığında olanlar korkmaz

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "10 gün önce Balçova'da bir terör saldırısı yaşadık, içimiz yandı. İki polisimizi şehit ettiler, iki polisimizi de yaraladılar, gazilik mertebesine geldiler. Terörün besini korkudur. Biz bunlardan kesinlikle korkmuyoruz. Ülkesini, vatanını sevenler korkmaz. Atatürk'ün yolunda, izinde, ışığında olanlar korkmaz. Şehitlerine, gazilerine, emanetlerine sahip çıkanlar hiçbir şeyden korkmaz. Bizler de korkmuyoruz, korkmayacağız. Gücümüz, birlikteliğimiz" dedi.

Aydın: Bugünün sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, "19 Eylül Gaziler Günü; bu toprakların vatan olması için canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. Bugünün sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziler yaşayan anıtlardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, Başkan Tugay ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e çiçek takdim etti.