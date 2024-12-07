İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, B40 Balkan Kentleri Ağı Tiran Toplantısı'nda Konuştu: Geleceğimizi Şekillendirmeye Hazırız

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen B40 Balkan Kentleri Ağı Toplantısı'na katıldı. Toplantının, "Geleceğin Şehirleri İçin Kapasite Geliştirme" oturumunda konuşan Başkan Tugay, "Dayanışma ruhunun şehirlerimiz arasında büyüyerek devam etmesini diliyorum. İzmir olarak ortak projelerde liderlik etmeye ve birlikte geleceğimizi şekillendirmeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi.

Balkan ülkeleri belediyelerinin aralarındaki dayanışmayı ve iş birliğini sağlamak amacıyla 2021 yılında kurulan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de üyesi olduğu B40 Balkan Kentleri Ağı Toplantısı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile İzmir delegasyonunun katılım gösterdiği toplantının açılışına B40 Balkan Kentleri Ağı Kurucu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, B40 Balkan Kentleri Ağı Yürütme Kurulu üyeleri ve üye belediye başkanları katıldı. Toplantıda, Balkan şehirlerinin güncel sorunları ve bu sorunlara yönelik ortak stratejilerin tartışıldı. Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj Tiran Kentsel Forumu'nda kente gelen katılımcılara "hoş geldiniz" diyerek "Yaşanabilir Şehirler İçin Liderlik" konulu bir sunum yaptı.

"Sesimiz daha gür çıkacak"

Toplantının "Geleceğin Şehirleri İçin Kapasite Geliştirme" oturumunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşmasına "B40 bölgemiz şehirlerini bir araya getiren, ortak geleceğimize şekil vermemize olanak tanıyan çok kıymetli bir platform. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum" diyerek sözleriyle başladı. B40 gibi platformlar sayesinde şehirlerin uluslararası alanda sesinin daha gür çıktığını aktaran Başkan Tugay, "Ancak bu sesi daha etkili hale getirmek için somut projelerle desteklemek çok önemli. Bu çerçevede B40'ın uluslararası düzeyde daha tanınır hale gelmesi için stratejik iş birlikleri planlamalarına odaklanmamız gerektiğine inanıyoruz. B40 kurumsal kimliğinin kent diplomasisi ve uluslararası ilişkiler alanında daha fazla temsiliyeti gerekli. Bu amaçla, B40 Sekreteryası'nın da tüzel bir kişilik olarak temsil edilmeye başlanması, B40 ağının uluslararası alandaki görünürlüğünü arttıracak bir adım olabilir. Örneğin, COP gibi yıllık toplantılara veya gözlemci üyemiz olan ICLEI'nin veya UCLG gibi uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarında veya tematik konferanslarında B40 adıyla katılım sağlanabilir. Buna yönelik kurumsal çalışmalar sekreteryamız tarafından üye olan kentlerimizin katkılarıyla yürütülebilir" dedi.

Başkan Tugay'dan beyin dolaşımı önerisi

Konuşmasında "beyin dolaşımı" kavramından da söz eden Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Pandemi dönemindeki göçler şehirler arasında güçlü yeni bağlantılar yarattı ve ekonomik sektörlerin buna ayak uydurmak için konum stratejilerini güncellemeleri gerekiyor. Tarihsel olarak şehirler, bir yandan iş ve ekonomik fırsatlar, diğer yandan konut, okul ve yaşam kalitesi olanakları olmak üzere bizler için herşeyi sağlıyordu. Ancak dijital teknolojinin, yapay zekanın ve uzaktan çalışmanın yükselişiyle birlikte, çalıştığımız ve yaşadığımız yerler esasen birbirinden kopuk hale geldi. Bugün, tarihte ilk kez, işgücünün önemli bir kısmı bir şehrin ekonomik hayatına orada yaşamadan katılabiliyor. İşgücünü yönlendirenler artık genel merkezleri, inovasyon merkezleri, uydu ofisleri, ev ofisleri ve daha fazlası hakkındaki düşüncelerini değiştirmeli. Bu yeni yer seçim stratejisi iş ortamına dair çeşitli işlevler için bir konumlar portföyü seçmeyi ve yönetmeyi gerektiriyor. Ayrıca, pek çok yaratıcı sektör çalışanı ve dijital göçebeler kendilerine uygun konumlar arıyorlar. Bu yeni yer seçimi dinamiği yaşayanlarına iyi yaşam kalitesini uygun yaşam maliyetleri ve otantik çevrelerle birleştiren Euro- Akdeniz ve Balkan Coğrafyaları için güzel fırsatlar sunuyor. Küresel düzeyde yetenekli insanı çekmekte bölge iyi bir performans sergilemezse ortak doğal, kültürel ve tarihsel coğrafyası ile bölgesel ağ olarak başarı elde edebilir. B40 kentleri arasında yaratılacak bu beyin dolaşım mekanizması ile coğrafi yakınlıktan doğan avantajı dijital bağlar/bağlantılarla da desteklediğimiz dijital pasaport benzeri, kente kısa sürelerde adapte olmayı kolaylaştıracak ve kent yaşamı hakkında hızlı bilgiler verecek bir portal, kesintisiz yaşam destek mekanizması oluşturulması büyük bir fırsat yaratacaktır. Böylelikle beyin dolaşımı konusunda hem B40 kentlerindeki sektörler hem de dolaşım ağı içinde kurulacak ortak çözüm laboratuvarları ile kent sorunlarına yönelik yerel yönetimler de fayda görecektir. Beyin dolaşımı sayesinde beyin göçü ile tek başımıza mücadelede kazanamayacağımız bir durumu lehimize çevirebiliriz. Bu şemanın yaratılmasında B40 kentlerinin öncülük edeceğine eminim. Bu vesileyle, İzmir olarak ortak projelerde liderlik etmeye ve birlikte geleceğimizi şekillendirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Son olarak, B40'ın bugün geldiği noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dayanışma ruhunun şehirlerimiz arasında büyüyerek devam etmesini diliyorum."

Program kapsamında "Sağlıklı Şehirler Şimdi, Ama Nasıl?" başlıklı oturum da gerçekleştirildi.

Üye sayısı 70'in üzerine çıktı

B40 Balkan Şehirleri Ağı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021 yılının Kasım ayında kuruldu. B40 Ağı'nın kurucu başkanlığını ve ilk ev sahipliğini yapan İmamoğlu; kriz yönetimi, turizm, ekonomi, kültür gibi alanlarda iş birliği yapmak, kent diplomasi kavramını geliştirmek amaçlarıyla kurulan B40 Ağı'nın dönem başkanlığını, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'e devretti. Atina'nın ardından ise dönem başkanlığı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'a geçti. 23 kurucu şehirle yolculuğuna başlayan B40, üye sayısını 70'in üzerine çıkardı.