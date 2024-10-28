İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Çiğli\'de Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

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Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin istek, ihtiyaç ve projelerini yerinde incelemek amacıyla düzenlediği koordinasyon toplantılarına Çiğli'de devam etti. Koordineli çalışmanın önemine vurgu yapan Başkan Tugay, ilçe belediyelerine destek olmak ve birikmiş sorunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ilçelerdeki koordinasyon toplantılarını sürdürüyor. İstek, sorun, ihtiyaç ve projeleri yerinde dinleyen Tugay, toplantılara Çiğli'de devam etti. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın ev sahipliğindeki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın sunumuyla başladı.

Tugay: Temel kararları alırken birbirimizden haberdar olmalıyız

Koordinasyon toplantılarını 6 ayda bir yapacaklarını söyleyen Tugay, temel belediyecilik hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Temel hizmetler yapılmadan diğer projelerin gözle görülür olmadığını belirten Başkan Tugay, "İlçe ve Büyükşehir arasında tam bir uyumun olduğu bir dönem olsun istiyoruz. Arkadaşlarımız ilçe belediyelerine yardımcı olmak için geceli gündüzlü çalışıyorlar. Birikmiş epey bir sorun var. Çok geniş bir alanda birçok konu var. Ortak bir politika, strateji olmalı. Neyi önce yapacağımızın, neyi sonra yapacağımızın sıralamasını doğru yapmış olmalıyız. Bazı temel kararları alırken birbirimizden haberdar olmalıyız. Mümkün olduğunca herkes birbirinden haberdar olup, ortak kararlar alıp, sonra da onu uygulamalıyız. Hepimizin rahat nefes alması için detaylara bakarak çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tugay'dan dijital altyapı vurgusu

İlçe belediyelerinin dijital altyapılarının güçlü olması ve ortak bir altyapı üzerinden çalışılması gerektiğini ifade eden Tugay, "Dijital ortamdaki verileri hem Büyükşehir, hem ilçe belediyeleri görürse çok iyi olur" dedi.

Yıldız sunum yaptı

İlçede yapılacak projeler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek vermesini istedikleri çalışmalar hakkında sunum yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlik ve beraberlik içinde çalışarak Çiğli'mizi ileriye taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.