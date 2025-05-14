İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yerel Yönetim Açıklamalarına Tepki: "Tarihi Bir Hata"

(İZMİR) – Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yerel yönetimlere ilişkin yaptığı açıklamaları "tarihi bir hata olarak değerlendiren" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Üzüntüyle karşıladım bu açıklamayı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu fikre nereden kapıldığını bilmiyorum. Ancak bu fikrini değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ikinci birleşim toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partisinin grup toplantısında yerel yönetimlere ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Başkan Tugay, yerel yönetimlerin halkın her türlü sorunuyla ilgilendiğini belirterek Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Tugay, "Bu yaklaşımı tarihi bir hata olarak gördüğümü söylemek isterim. Belediyelerin kendi bölgelerindeki halkın her türlü sorununa 24 saat yetişen, koşan görev kapsamında olmayan konularda bile mesela okullara, camilere. Camiler DİB'e bağlı, okullar MEB'e bağlı. Hemen bütün yerel yönetimler İzmir'de de ülkenin başka yerlerinde destek olmak zorunda kalıyorlar çünkü yetişemiyor merkezi hükümet" dedi.

Merkezi hükümetin şehirlerde planlama süreçlerine müdahalesinin sıkıntılara yol açtığını da belirten Tugay, "Planlama konusunda merkezi hükümetin müdahaleleri şehirlerde sıklıkla probleme yol açıyor. Bunların hepsinin parti ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarımız ve tüm yerel yöneticilerimiz tarafından dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Belediyelerimiz hangi partiden olursa olsun böyle bir yanlışı savunamaz, doğru bulamaz"

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tugay şöyle devam etti:

"Dünyada yönetimler yerelleştiği halde, yerel yönetimlere güç verildiği halde maalesef bizde uzun zamandır bütün yetkiyi merkeze toplayan anlayış yüzünden ülkemiz kötüye gidiyor. Bu gerçeği hem halkımız bilmeli. Belediyelerimiz hangi partiden olursa olsun böyle bir yanlışı savunamaz, doğru bulamaz. Bizler yerel yönetimlere daha çok olanak tanınmasını savunuyoruz. Daha fazla kaynak, yetki, olanak verilirse yerel yönetimler çok daha etkin çalışmalar yapacaktır. Bir taraftan bütçe ve kaynak sağlamayıp, diğer taraftan da yetkilerini kısıtlamak çok adaletsiz bir durum. Bu ve benzeri konularda bilinçli konuşmamız ve kamuoyunu doğru yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Üzüntüyle karşıladım"

Başkan Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "üzüntüyle karşıladığını" belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntüyle karşıladım bu açıklamayı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu fikre nereden kapıldığını bilmiyorum. Ancak bu fikrini değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum değiştirir, lütfen herkes bunun yanlışlığını ifade etsin."