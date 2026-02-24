İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Kooperatiflerle Tarım Mesajı: Günü Kurtarmak İçin Değil, Geleceğimizi Kurtarmak İçin Çalışmalıyız

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir tarımını kooperatifler aracılığıyla güçlendirmek amacıyla başlatılan "Kooperatif Buluşmaları" kapsamında kentteki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Kooperatiflerle birlikte uzun vadeli bir yol haritası hazırlayacaklarını açıklayan Tugay, "Günü kurtarmak için değil, geleceğimizi kurtarmak için çalışmalıyız. Doğrunun ne olduğunu bilmek ve buna sahip çıkmak hepimizin görevi" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir tarımını kooperatifler aracılığıyla güçlendirmek amacıyla başlatılan "Kooperatif Buluşmaları" kapsamında kentin kuzey bölgesinde yer alan tarımsal kalkınma kooperatifleri ile bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Kooperatif Toplantıları" kapsamında; su ürünleri ve sulama kooperatifleri ile Küçük Menderes Havzası'ndaki kooperatiflerin ardından kentin kuzey bölgesindeki tarımsal kalkınma kooperatifleriyle buluşma düzenlendi. "Kooperatiflerle Büyüyen Dayanışma, Güçlenen Üretim" sloganıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantı, bu kapsamda gerçekleştirilen buluşmaların sonuncusu oldu. Toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Kurucu üstlendi.

İzmir'den sürdürülebilir üretim atağı

Tarımda planlı üretimin önemine dikkat çekilen buluşmada, markalaşma ve pazar payının artırılmasına yönelik öneriler ele alındı. Tarım ve hayvancılık için hayati öneme sahip su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiği vurgulanırken, vahşi sulama yöntemlerinin terk edilmesinin zorunluluğu üzerinde duruldu. Toplantıların ardından üreticiyi güçlendirmek ve kırsal kalkınmada sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla bir eylem planı hazırlanacağı belirtildi.

Tarımda planlı üretim, güçlü üretici

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İzmir'in tarımsal kalkınma potansiyeli yüksek ve tarım açısından da önemli bir kent olduğunu söyledi. Kentte tarımın uzun süredir planlama konusunda kendi haline bırakıldığını belirten Tugay, iklim krizi ile ülke ekonomisindeki gelişmelerin tarım üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti. Bu durumun üreticileri zorladığına dikkati çeken Tugay, "Bunu bir kader olarak kabul etmeyelim. Sizlerle birlikte değerlendirip daha iyisini yapmak için bir araya geliyoruz. Bu, usulen yapılmış bir toplantı değil. Görüşleriniz doğrultusunda üreticilerimize daha güçlü destek vermek istiyoruz" dedi.

"Planlama olmadığı için ürün tarlada kalıyor"

Gençlerin ve tarımla uğraşan herkesin üretime yönelmesi gerektiğini ancak sektörde ciddi girdi maliyeti sorunları bulunduğunu belirten Tugay, artan maliyetler nedeniyle elde edilen gelirin çoğu zaman giderleri karşılamadığını söyledi. Bu tabloyla mücadele etmek için ortak çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, girdi maliyetlerinin birlikte nasıl düşürülebileceği üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti. Tarımsal üretimde planlama eksikliğine dikkati çeken Tugay, üretimin çoğu zaman anlık koşullara göre yapıldığını, bunun da birçok üreticinin ürününün tarlada kalmasına yol açtığını belirtti. Tarım ve hayvancılıkta yaşanabilecek sorunların ancak planlama ile öngörülebileceğini dile getiren Tugay, İzmir'in önemli bir gıda ihtiyacı bulunduğunu anımsatarak üretimde önceliğin kentin ihtiyacını karşılamaya verilmesi gerektiğini söyledi. Tugay, "Önce İzmir'in ihtiyacını belirleyip hesaplayarak üretim yapmalıyız. Ardından ürünlerin nereye gönderileceğini planlamalıyız. O yıl hangi ürüne ihtiyaç varsa üretim buna göre yapılmalı. Kaliteli üretmeli, markalaşmalı ve pazarlamayı doğru yapmalıyız" dedi.

"Su kaynaklarının doğru kullanılması çok önemli"

Tugay, İzmir'in pazar payını artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek için bilinçli tarım yapılması, modern tekniklerin kullanılması ve dijitalleşmeye önem verilmesi gerektiğini söyledi. Toprağın doğru beslenerek verimli tutulmasının nitelikli üretim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne ekilirse ekilsin, bazı temel konulara özen gösterilmesi gerekiyor. Su planlaması bunların başında geliyor. Her geçen yıl artan bir kuraklıkla karşı karşıyayız; önümüzdeki yıllarda bol yağış beklenmemeli. Bu nedenle tarımda, sanayide ve kent yaşamında suyu doğru kullanmak zorundayız. Suyun en büyük payı tarımda kullanılıyor. İzmir'de temiz su kaynaklarının yaklaşık yüzde 78'i tarım ve hayvancılıkta tüketiliyor. Damla sulama, akıllı sayaç ve toprak nem ölçer gibi uygulamalara ağırlık vermeliyiz. Vahşi sulama yöntemleri artık tamamen terk edilmeli. Aksi takdirde hem kent hem de çiftçi susuzluk riskiyle karşı karşıya kalacak."

Su ve toprağa göre üretim vurgusu

Tugay, deniz suyunun arıtılması halinde yalnızca içme ve günlük kullanımda değerlendirilebileceğini, tarım için yeterli miktarda arıtmanın ise maliyet nedeniyle mümkün olmadığını söyledi. Önümüzdeki yıllarda su sorununun süreceğine dikkat çeken Tugay, mevcut su kaynaklarının dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı. Üretim planlamasının toprak yapısına, su varlığına ve iklim koşullarına göre yapılması gerektiğini belirten Tugay, her toprağın ve her mevsimin farklı özellikler taşıdığını ifade etti. Damla sulama ve modern tekniklerin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydeden Tugay, doğru ürün seçimi, uygun sulama yöntemleri ile birlikte paketleme, depolama ve pazarlamanın da planlı yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

"Günü değil geleceğimizi kurtarmak için çalışalım"

Ürünlerin sağlıklı olması gerektiğinin altını çizen Tugay, "Günü kurtarmak için değil, geleceğimizi kurtarmak için çalışmalıyız. Bu iş nasıl düzelecek biliyor musunuz? Devlet ve belediyeler ne zaman ki vatandaşı, üreticisi ve çalışanıyla el ele, kol kola bu kararları verecek ve herkes buna sahip çıkacak, o zaman düzelecek. Sonra istediğimiz kararı alalım. Kısa vadeli değil, uzun vadeli sürdürülebilir bir model geliştirelim. Gelin bunu başlatalım. El ele verelim, bilinçli olalım. Çalışarak ve bilgili olarak ancak bir şeyleri başarabiliriz. Bilgi, bilinç ve planlama lazım. Omuz omuza, kol kola girelim. El ele vererek doğrusunu bulalım. Tek taraflı fedakarlıklarla yürümüyor bu işler. Hep beraber hem üretim planlamasını hem markalaşmayı ve pazarlamayı daha iyi hale getirelim. Yurttaşlar çok şey üretiyor ama değerini bulamayabiliyor, yazık oluyor. Bu konulara sahip çıkın. Doğrunun ne olduğunu bilmek ve buna sahip çıkmak hepimizin görevi" diye konuştu.

Su kaynakları için hayati uyarı

Prof. Dr. Yusuf Kurucu da, iklim değişikliği ve kuraklığın ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"İzmir'de yılın son döneminde yağışlar başladı ancak bu yağışlar genellikle kısa süreli ve çok yoğun şekilde gerçekleşiyor. Bu durum, iklimin olağan seyrinde olmadığını gösteriyor. Yoğun yağışların ardından toprak giderek fakirleşiyor. Orman yangınları yaşadık; eğimli ve dik alanlarda bitki örtüsü kaybı ve ormansızlaşma arttı. Ani ve şiddetli yağışlar erozyonu hızlandırıyor. 2030'dan sonra çok daha şiddetli kurak dönemler yaşayacağız. Yaz mevsimi bugün bildiğimiz dört ayın ötesine geçerek ilkbahar ve sonbahardan da birer ay alacak. Bu da bitkilerin daha fazla suya ihtiyaç duyması ve daha uzun süre toprakta kalması anlamına geliyor. Dolayısıyla suya olan ihtiyacımız giderek artacak. Büyükbaş hayvancılıkta yem bitkileri için de daha fazla su gerekecek. Bu nedenle geleceği öngörerek üretim planlamasına şimdiden zemin hazırlamalıyız. 2040-2049 dönemi daha zor geçecek, 2070'te ise tablo çok daha ciddi olacak. Kuraklık artarak sürecek. Bu yüzden elimizdeki suyu son derece dikkatli kullanmalıyız."

Kooperatiflere 694 milyonluk liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, İzmir'de toplam 289 kooperatif bulunduğunu belirterek bunların 163'ünün tarımsal kalkınma, 81'inin sulama ve 45'inin su ürünleri kooperatifi olduğunu hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hem çiftçilere hem kooperatiflere önemli destekler sağladıklarını ifade eden Üngür, hayvan içme suyu göletlerinin yapımının sürdüğünü söyledi. Göletlerin yangınlarda kullanılabilecek şekilde düzenlendiğini belirten Üngür, orman varlığının yoğun olduğu bölgelerde helikopterlerin su alabileceği biçimde planlama yapıldığını, 21 aylık dönemde kooperatiflere toplam 694 milyon liralık destek sağladıklarını kaydetti.