İzmir Meclisi\'nde Kayyum Tartışması

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşiminde Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser'e " Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasını doğru buluyorsunuz öyle mi" sorusunu yönelterek "Bahadır Altınkeser, Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasını doğru buluyor, not alın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın idaresinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, CHP Grubu adına Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin konuşma yaptı. Güler, "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in hukuki hiçbir izahı olmayan uyduruk gerekçelerle tutuklanması ve yerine seçmenden hiçbir yetki almamış hukuksuz bir kayyumun atanması devletimiz ve milletimiz adına utanç verici bir seçmen iradesi gasbıdır" diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser ise Cemil Tugay'a yönelik "Esenyurt'a kayyum atanırken neden İzmir'de 30 ilçeye ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne atanmıyor bunlara bakmak lazım. İzmir'de hiçbir belediye başkanı yerel yönetimlerde özerklik talep etmez" dedi. Tugay, bunun üzerine sadece bir soru soracağını söyleyerek "Sayın Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya davet etmesine katılıyor musunuz?" diye sordu. "Katılıyoruz" cevabını alan Başkan Tugay, "Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasını doğru buluyorsunuz öyle mi? Bahadır Altınkeser, Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasını doğru buluyor, not alın" yanıtını verdi.

Atatürk büstüne saldırı konusu gündeme geldi

Toplantıda ayrıca, Kiraz'da Atatürk büstüne yönelik saldırıya ilişkin CHP Kiraz Meclis Üyesi Özgür Korkmaz, "AKP zihniyetinin on yıllarca sürdürmüş olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarını yaşıyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki iktidarın eğitimden sağlığa; sosyal yaşamdan ekonomiye kadar sürdürmüş olduğu ayrıştırıcı politikaların kopmuş, çürümüş izlerini yaşıyoruz. İlke ve inkılaplarıyla yolumuza ışık tutan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan böyle saldırılara asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yangında havadan etkili müdahale edilmedi"

AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, dilek ve temenniler bölümünde Yamanlar Dağı'nda meydana gelen orman yangınına ilişkin 50 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldığını söyleyerek fotoğraflar gösterdi.

Bunun üzerine Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Yamanlar'da 3 bin hektardan fazla alan yandı. Bölgeyi gezdim, 2019'da yanan alan büyük oranda ağaçsız şekilde duruyor. Gösterdiğiniz fotoğraflar başka yerden. Beraber gezelim. Pazartesi günü ağaçlandırma etkinliğimiz sırasında tepelerde ağaçların yanmış halini gördüm. Ağaçlandırma çalışması sadece Seyirtepe'de yapıldı ve bu küçük bir alan. Oysa maalesef Yamanlar Dağı'nın güney yamacının tamamı yandı. İzmir'de yangında havadan söndürmenin yetersiz olduğuna eminim. Bizzat talep ettiğimiz halde Karşıyaka Belediyesi'nin güneş enerjisinin yakınındaki alana havadan müdahale edilmedi ve yangın akşam saatlerinde yerleşim yerlerine sıçradı. İtfaiye söndürmeseydi çok büyük bir felaket olabilirdi. En azından onu biliyorum. Çok büyük alanda devam eden yangına rağmen havadan etkili söndürme olmadı. Nedenini bilmiyoruz ama etkili olmadığına eminiz. Ben kendi gözlerimle gördüğüm şeyleri söylüyorum. Saatler boyunca oradaydım."

Öğrencilere Üniversiteli Kart geliyor

Mecliste oy birliği ile uygun bulunan karara göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda İzmir'de bulunan üniversitelerde eğitim alan ve ülke çapında sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil sınavlarında ilk bine giren başarılı öğrencilere ulaşım desteğinde bulunulacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilecek çalışmayla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere günlük 4 kontör (2 geliş-2 gidiş) üzerinden aylık 120 kontör yüklü Üniversiteli Kart verilecek. 120 kontör yüklü ulaşım kart uygulaması ancak İzmir'de ikametgahın devamı ile mümkün olabilecek. Kart sadece hak sahibi tarafından kullanılabilecek.

Avrupa Demokrasi Başkenti

Oy birliği ile alınan bir diğer karara göre ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Demokrasi Başkenti Unvanı başvurusunda bulunacak. Bu başvuruda yerel demokrasinin geliştirilmesine yönelik tasarlanan Vatandaş Tasarım Bilimi Atölyeleri, İzmirEv ve Komşu Basmane başlıklı proje fikirleri, unvanın kazanılması halinde ilgili birimlerce uygulanacak.

Avusturya'da kurulan ve kar amacı gütmeyen kuruluş Avrupa Demokrasi Başkenti Örgütü tarafından yönetilen Avrupa Demokrasi Başkenti Unvan Yarışması, Avrupa çapında demokratik katılımın ve demokratik yönetişimin teşvik edilerek genişletilmesi, sosyal uyumun ve yeni demokratik uygulama biçimlerinin güçlendirilmesi ile demokratik farkındalığın yaratılmasını amaçlıyor.