İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İzmir İçin Durmadan Çalışacağız

(İZMİR) - Urla'da muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Biz bütün gücümüzle, imkanımızla hizmet etmek için buradayız. Bundan sonra da böyle olacak. Bazen bilerek önümüzü kapatacaklar ama ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla'nın muhtarlarıyla Urla Belediyesi'nin tesisinde bir araya geldi. Urla'nın 37 mahalle muhtarının davet edildiği toplantıya, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları Halit Çelik, Övünç Özgen, İsmail Mutaf ve Hakan Uzun, daire başkanları ve bürokratlar da katıldı. Muhtarları talep ve önerilerini dinleyen Tugay, "Tabii ki sorunlar var, yapılacak işler var ama şunu unutmayalım; biz bütün gücümüzle, imkanımızla hizmet etmek için buradayız. Bundan sonra da böyle olacak. Bazen bazı yerlerde birileri bilerek önümüzü kapatacak ama ne olursa olsun biz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmadan hiçbir şeyin olma ihtimali yok" diye konuştu.

"Gücüm yettiğince mücadeleye devam edeceğim"

İzmir halkının oyuyla göreve geldiğini kaydeden Tugay, şunları kaydetti:

"Bana güvenenlere mahcup olmak hayattaki en büyük korkumdur. Nerede yanlış, eksik varsa onunla ilgili gerek belediye içinde gerek belediye dışında gücüm yettiğince mücadeleye devam edeceğim. Kişisel beklentim yok. Bu şehirde yaşayan herkes benim komşum, akrabam, kardeşim, ailem. Bu duyguyu hepimiz için genişletmemiz lazım. Dürüst şekilde yaşamamız lazım. Bu duygunun bu şehirde büyümesi gerek. Siz kendinize inanın; mahallenize, şehrinize belediye başkanlarınıza, belediye çalışanlarına inanın. Kim yanlış yaparsa önünde kaya gibi durun. Kimsenin önünde eğilmeyin. Birlik ve beraberliğimiz, inancımız var olduğu sürece işlerin iyiye gideceğini unutmayın. Bu memlekete birilerinin sahip çıkması gerek. Biz buradayız, sizin de destek ve inancınızı bekliyoruz."

"İzmir'i karalamaya çalışanlar var"

Bazı kesimlerin organize şekilde İzmir'i karalamaya çalıştığını kaydeden Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdan bakan insan İzmir yanıyor, yıkılıyor sanır. Biz şehrin her tarafındayız. İzmir'e çamur atmaya, İzmir'i karalamaya 'siyaset' diyen birileri var. Memleketin her şehrine, Avrupa'nın şehirlerine gidiyorum. Oralarda görüyorum; trafik, susuzluk, kirlilik gibi sorunlar bazen çok daha ağır şekilde var. Gerçek İzmirliler bilir. İzmir altındır, mücevherdir, çok kıymetlidir. Denizi, toprağı, ağacı, insanı ayrı güzeldir. Biz bu şehre aşık insanlarız. Birilerinin birilerine ders verir şekilde itiraz etmesi lazım. 'Bizi karalamayı, yalan ve iftiralarla bu şehri kötü göstermeyi bırakın. Biz şehrimize sahip çıkarız, çıkıyoruz ama yaşadığımız şehrin ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz' demesi ve bu duruşu sergilemesi lazım."

İlaçlama çalışmaları hakkında yöneltilen talebe yanıt veren Tugay, "Sineklerle mücadele için ekip ve çalışmalarımızı artırdık. Urla'nın geniş bir alanı var. Özellikle kendi haline bırakılmış havuzlarda sinek sorunu olabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl drone ile ilaçlama işine başladık. Urla'yı da drone ile ilaçlanacak bölgeler arasına aldık. Pamucak, Sasalı, Çiğli'de oldukça etkili sonuçlar aldık. Aynı uygulamayı Urla'da da hayata geçireceğiz" dedi.

"Bugüne ve bugünden de geleceğe bakacağız"

İzmir'in bin 296 mahalle ve 30 ilçeye sahip Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olduğunu dile getiren Tugay, "Büyük ve gelişen şehirlerin sorunları oluyor. 50-60 yıl önceden bazı şeyler planlanmış olsaydı daha iyi olurdu ama sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin her yerinde plansızlık problemi var. Biz bugüne ve bugünden de geleceğe bakacağız. Örneğin gelecekte beklediğimiz sorun kuraklığın devam etmesi. Her yıl yağışların ortalaması sürekli azalıyor. Bu sene iyi yağış oldu diye su konusunu ihmal edecek değiliz. Neyin başımıza geleceğini planlayıp ona göre çalışmak lazım. Altyapıda, ulaşımda, şehrin büyüme alanlarıyla ilgili yapılacak işlerde bu şekilde çalışmak lazım. Belediye olarak bizlerin de, muhtarların da, vatandaşların da, sanayicilerin de benzer şekilde düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Asfalt ve kilit parke için şantiye planlaması

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da Başkan Tugay'a teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Urla'da altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Balkan, İZSU tarafından 30 yıllık hatların değiştirildiğini sözlerine ekledi. Farklı kurumlar tarafından yapılan tamir ve kazılar sonucu bozulan yollara değinen Balkan, "Şehir trafiğini işgal etmeden otoyol çıkışlarına yakın bir bölgede yarımada şantiyesi planladık. Asfalt plenti ve kilit parke üretim tesisi imalata başlayacak. Önümüzdeki yaz sonunda Urla'da tamir edilmemiş bir yer kalmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ediyorum. Yaz sonuna kadar bir çukur dahi bırakmayacağız" dedi.