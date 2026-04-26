İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Şeflerle Lezzet Turuna Çıktı

26.04.2026 15:50  Güncelleme: 16:11
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kültürpark'ta düzenlenen "MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliğinde şeflerle buluştu, özel lezzetleri vatandaşlara ikram etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İzmir Kültür AŞ tarafından düzenlenen "MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliği, Kültürpark eski lunapark alanında ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.

Kentin mutfak kültürünü ön plana çıkarırken ziyaretçilere festival havası yaşatan etkinliği ziyaret eden Tugay, MasterChef yarışmacısı şefler ve İzmirlilerle buluştu. Tugay, şeflerin elinden çıkan özel lezzetleri vatandaşlara ikram etti. Alandaki çocukların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Tugay, şeflerle sohbet etti.

Etkinlikte İzmir'e özgü lezzetlerin yanı sıra yarışmaya katılan şeflerin hazırladığı özel tarifler ve kendilerine has dokunuşlarla ortaya çıkan tatlar da büyük ilgi gördü. İzmirliler hem kentin geleneksel mutfak kültürünü hem de MasterChef şeflerinin yorumladığı özgün lezzetleri deneyimleme fırsatı yakaladı.

"İnanıyorum İzmir sizler için de çok özel bir yer olacak"

Adının yazılı olduğu önlükle MasterChef yarışmasıyla özdeşleşen ocağın başına geçen Tugay, "Birer birer şeflerle tanıştık. Bu keyifli ortamın hazırlanmasına katkıda bulunan çok değerli arkadaşlarım var İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden. Bu tür etkinlikler her zaman çok seviliyor, tekrarlarını yeniden bekliyoruz. Her birisi 'Biz İzmir'e işyeri açmak istiyoruz, bize dükkan lazım' diyor. Size en iyisi biz çarşı yapalım bir tane, MasterChef çarşısı... Bol keyif ve kazanç diliyorum. Bizler sizleri seviyoruz, İzmir seviyor. Bu tür buluşmalarla inanıyorum İzmir sizler için de çok özel bir yer olacak" diye konuştu.

"İzmir bizi çok sevdi, biz de İzmir'i çok sevdik"

Etkinliğe katılan MasterChef yarışmacısı ve şef Semihcan Temiz de "Muazzamdı, bütün belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz, her konuda çok yardımcı oldular. Artık genelde bütün arkadaşlarımla birlikte İzmir'e bir dükkan planımız var gibi. İzmir bizi çok sevdi, biz de İzmir'i çok sevdik. Çok keyif aldık, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan "MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliğinde; aileler, gençler ve çocuklar için hazırlanan özel alanlarla renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: ANKA

Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

15:37
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
15:10
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 16:12:33.
