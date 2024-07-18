İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Urla'yı gastronomi başkenti ilan edebiliriz

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugüne kadar görülmemiş bir altyapı çalışması İzmir'de yapılacak" dedi. Tugay, İzmir'in ilçesi Urla'nın doğası, denizi ve kültürel değerleri ile öne çıktığını belirterek, "Urla'yı gastronomi başkenti ilan edebiliriz. Gastronomi faaliyetlerini olabildiğince sağlıklı şekilde desteklemeliyiz. Yeni restoranlar açılabilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki uyumu güçlendirmek ve sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla başlattığı koordinasyon toplantılarına Urla'da devam etti. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın belediye meclis salonunda ev sahipliği yaptığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT'un bürokratları, ilçe belediyesi yöneticileri ve meclis üyeleri yer aldı.

"Daha fazla sahada olacağız"

İzmirlilere en iyi hizmeti vermek için Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki iş birliğinin önemine değinen Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sorumlu olduğumuz alanları sahipleneceğiz. İlçe belediyelerinin sıkıntıya düştüğü yerlerde bizim personelimiz, araç gerecimiz sizin yanınızda olacak. Bu dönem böyle bir dönem olacak. Daha fazla sahada olmalıyız. Siyasetçisi de başkanı da meclis üyesi de bürokratı da. Hiçbir şey kader gibi yaşanmaya bırakılmamalı. Yurttaşlarımızın bizden beklediği en temel şey temel belediyecilik hizmetlerini düzgün bir şekilde yapmamız" dedi.

İzmir için bütüncül planlama

İzmir'in planlanması için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Tugay, "Şehrin bir şekilde gündeminde olan ve yıllarca çözülmemiş sorunlarını çözmek durumundayız. İzmir için 1/25000'lik plan çalışmasına başladık. Kurum görüşleri alınıyor. Planlama Ajansı da çalışmalarını yürütüyor. 50 senelik plan yapacağız. Birbirine eklenmeye çalışan plan çalışmalarını doğru bulmuyoruz. Bütüncül olarak bütün İzmir'in planlanması gerektiğini düşünüyorum. Cesurca bunun üzerine gitmek gerekiyor. Çözüm üreten bir belediye olacağımızdan emin olun. Yatırım konusunda da böyle. Bugüne kadar görülmemiş bir altyapı çalışması İzmir'de yapılacak" diye konuştu.

"En değerli atığın organik atık olduğunu düşünüyorum"

Atık yönetiminin önemine değinen Başkan Tugay, "En değerli atık organik atık. Kompost olarak tekrar kullanılabilmesi lazım. Kuracağımız tesislerle bunu sağlayacağız. Kalan atığı da yakarak bertaraf etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Atık yönetim planı oluşturacağız. İlçe belediyelerimiz de bu sistemin içinde yer alacak, birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Urla'yı gastronomi başkenti ilan edebiliriz"

Doğası, denizi, kültürel değerleri ile öne çıkan Urla'da gastronomiyi ve kültürel faaliyetleri desteklemek gerektiğinin altını çizen Başkan Tugay, "Urla'yı gastronomi başkenti ilan edebiliriz. Bu bilinçle gastronomi faaliyetlerini olabildiğince sağlıklı şekilde desteklemeliyiz. Yeni restoranlar açılabilir. Büyük ilgi gören enginar festivali için sizi ayrıca tebrik ediyorum. Urla'ya amfitiyatro yaparsak çok güzel olur. Çeşme'deki açık hava tiyatrosunu düşünün. Burada daha da büyük konserler düzenleyelim. İlçenin ihtiyacı olan kültür merkezi ve terminali programa alalım. Terminali biz yapalım. 6 ay içinde yine geleceğiz. Bu sürede bize her türlü konuyu iletebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Başkan Tugay'a teşekkür

Desteklerinden dolayı Başkan Tugay'a teşekkürlerini sunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da "Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlarıyla, bürokratlarıyla, bizler Urla'nın sorunlu olan bölgelerinin hepsini gezdik. Planlama bölümü kurduk ve çalışmalara başladık. Urla gastronomide Türkiye'nin yıldızı olabilir. Birlikte yapacağız çalışmalarda Urla Belediyesi'nin logosunun yanında Büyükşehir Belediyemizin logosunun olmasından gurur duyacağım" dedi.