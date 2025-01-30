İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yangın önlemlerini gözden geçiriyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yangın önlemlerini gözden geçiriyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası, geçmiş dönem ruhsat almış yapıların yangın önlemlerinin gözden geçirileceğini duyurdu. Tugay, tüm kurumların yangınla ilgili önlemlerini yeniden denetleme kararı aldıklarını ifade etti.

30.01.2025 17:26  Güncelleme: 19:25
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Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından gökdelenler dahil geçmiş dönemde ruhsat almış yapıların yangın önlemlerini gözden geçirdiklerini belirterek, "Her ne olursa olsun tüm kurumların yangınla ilgili önlemlerini yeniden denetleme kararı aldık ve çalışıyoruz" dedi.

Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı (SODEMBEK), CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıya CHP'li büyükşehir belediye başkanları da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası hakkında konuşan Tugay, şunları söyledi:

"Bizim çok titizlikle çalışan bir itfaiyemiz var. Yaşanan olaydan sonra geçmiş dönemde ruhsat almış tüm büyük yapıların bunlara gökdelenler de dahil tabii ki öncelikle halkın yoğun kullandığı turistik yapıların hepsinin yangın önlemlerini gözden geçiriyoruz. Kötü bir olay oldu. Hepimiz çok üzüldük. İzmir'den yurttaşlarımız da hayatını kaybetti ama bir yerde bundan da çok önemli bir ders çıkarıldı. Aslında yetki açısından belediyelerin yetkisi olmayan kurumlar var ve Bolu'daki yangında da gerçekten belediyenin haksız suçlandığını düşünüyoruz. Buna rağmen her ne olursa olsun tüm kurumların yangınla ilgili önlemlerini yeniden denetleme kararı aldık ve çalışıyoruz.

"Bu sürecin hukukun siyasete alet edildiği bir süreç olduğunu düşünüyorum"

Gözaltına alınma şekilleri, deliller açıklanmadan hukuki sürecin şeffaf olmayan bir şekilde yürütülmesi, uzatılmış gözaltı süreleri hepimiz için çok rahatsız edici. Bir şey varsa soruşturmaya dair bir problem varsa çağırılabilir belediye başkanları. Bu soruşturma yürüyebilir. Sonunda hüküm verildiğinde insanlar cezaevine konur, özgürlüklerinden alıkonulur. Buradaki görüntünün halkın gözünde CHP'li belediye başkanlarının itibarını düşürmeye yönelik olduğunu net olarak görüyoruz. Burada CHP'ye kötü duruma düşürme, itibarsızlaştırma çabası var. Bizler görevimizin başındayız. Yanlış bir şeyin içerisinde bilerek olmayız. Bu sürecin hukukun siyasete alet edildiği bir süreç olduğunu düşünüyorum. Demokrasi tarihinde her zaman çok kötü hatırlanacak bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ama halkımızın da gerçekleri anlayacağını ve değerlendirmesini doğru yapacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yangın önlemlerini gözden geçiriyor - Son Dakika

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