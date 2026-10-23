İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan 2024'ten beri 844 metre ray yeniledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan 2024'ten beri 844 metre ray yeniledi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan 2024\'ten beri 844 metre ray yeniledi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi metroda ray ve makas yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 1 Nisan 2024'ten bu yana ana hatta 844 metre ray değişimi yapılırken, son olarak Konak-Üçyol arasında 190 metre ray yenilendi; çalışmalar yolcu güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro hattında güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla ray ve makas yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 1 Nisan 2024'ten bu yana ana hatta toplam 844 metre ray değişimi yapılırken, son çalışma Konak- Üçyol arasında gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda önemli rol üstlenen İzmir Metrosu'nda ray ve makas yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yolcu güvenliğini artırmak ve seferlerin kesintisiz devam etmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, gece saatlerinde seferlerin sona ermesinin ardından gerçekleştiriliyor. İşlemleri, sabah ilk sefer öncesinde tamamlanarak hattın hizmete hazır hale getirilmesi sağlanıyor.

844 METRE RAY YENİLENDİ

Son olarak Konak-Üçyol arasında 190 metre ray yenilendi. Böylelikle 1 Nisan 2024'ten bu yana ana hatta toplam 844 metre ray değiştirilmiş oldu. Ege Üniversitesi-Evka 3 arasında 576 metre, hattın farklı noktalarında 78 metre tekli ray değişimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca dört komple makas takımı, altı makas göbeği ve bir makas dili değiştirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İzmir Metrosu'nda ray ve makas yenileme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de sürdürülmesi planlanıyor. Rayların yoğun işletme koşulları, dinamik yükler ve çevresel etkiler nedeniyle zamanla yıprandığına dikkat çekilirken, düzenli yenileme çalışmalarının olası arızaların, hız kısıtlamalarının ve sefer aksamalarının önüne geçilmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Yenilemelerle hem yolcu güvenliğinin hem de metro hattının performansının korunması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA
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