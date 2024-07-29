İzmir Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabını tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabı Buca'da tamamlandı. Büyük final ise 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşecek.

29.07.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabı Buca'da tamamlandı. "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganı ile düzenlenen turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporu kentin dört bir yanına yaymak amacıyla "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganıyla düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'te ikinci etap tamamlandı. Buca Hasanağa Bahçesi'ndeki müsabakalara Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde 43 ekip katıldı. Böylece 20-21 Temmuz tarihlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapılan ilk etabın ardından Buca etabı da sona erdi.

Dostluk rüzgarı

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçlarda, sporun birleştirici ruhu ön plana çıktı. "Genç Erkekler" kategorisinde 14-18 yaş arası, "Büyük Erkekler" kategorisinde ise 19 yaş ve üzeri sporcular centilmence mücadele etti. Genç Erkekler'de Attack on Titan, Büyük Erkekler'de Yasemin Hustle takımları büyük finale katılma hakkı elde etti. Birincilere ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar verdi.

Şampiyon Fuar'da belirlenecek

Organizasyonun Göztepe etabı 10-11 Ağustos'ta Göztepe Sahil'de, Karşıyaka etabı 17-18 Ağustos'ta Bostanlı Sahil'de, Çeşme etabı 24-25 Ağustos'ta Çeşme Meydan'da yapılacak. "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganı ile düzenlenen turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
11:17 Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 15:16:48. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement