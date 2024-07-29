İzmir Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabını tamamladı

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabı Buca'da tamamlandı. "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganı ile düzenlenen turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporu kentin dört bir yanına yaymak amacıyla "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganıyla düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'te ikinci etap tamamlandı. Buca Hasanağa Bahçesi'ndeki müsabakalara Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde 43 ekip katıldı. Böylece 20-21 Temmuz tarihlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapılan ilk etabın ardından Buca etabı da sona erdi.

Dostluk rüzgarı

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçlarda, sporun birleştirici ruhu ön plana çıktı. "Genç Erkekler" kategorisinde 14-18 yaş arası, "Büyük Erkekler" kategorisinde ise 19 yaş ve üzeri sporcular centilmence mücadele etti. Genç Erkekler'de Attack on Titan, Büyük Erkekler'de Yasemin Hustle takımları büyük finale katılma hakkı elde etti. Birincilere ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar verdi.

Şampiyon Fuar'da belirlenecek

Organizasyonun Göztepe etabı 10-11 Ağustos'ta Göztepe Sahil'de, Karşıyaka etabı 17-18 Ağustos'ta Bostanlı Sahil'de, Çeşme etabı 24-25 Ağustos'ta Çeşme Meydan'da yapılacak. "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganı ile düzenlenen turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.