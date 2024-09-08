İzmir\'in Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı

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İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen resepsiyona İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, resepsiyonda yaptığı konuşmada, İzmirlilerin 9 Eylül kurtuluş gününü kutladı.

İzmir'in kurtuluşunun önemine değinen Tugay, şunları kaydetti:

"Tarihe işgaliyle kurtuluş ateşini yakan, kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin ön sözünü yazan kent olarak yazılmıştır. İşte bu ayrıcalık, bu onur ve gurur yeryüzünde yalnızca İzmir'e aittir ve İzmir onun bu değerini en yüksek düzeyde yaşayanların yaşatanların, dosta düşmana anımsatanların memleketidir. Kendimizle, kentimizle, eşsiz ayrıcalığımızla ne kadar övünsek azdır. Biz 9 Eylül'leri bitmeyen düşmanlık, tükenmeyen kin, boş hamaset, kof böbürlenmeyle anmayız. Biz emperyalizme ve maşalarına unutulmaz bir ders verdikten sonra, tüm dünyaya 'bir daha asla, denemesi bedava' çağrısı yapanların çocuklarıyız. 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözüyle yeryüzünün bir kardeşlik sofrasına dönmesini öngören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşlarıyız."

Tugay, İzmir'in Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesi olduğunu vurguladı.

Konuşmasının ardından Tugay'a gaziler tarafından çiçek verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın konser verdiği resepsiyon, söylenen "İzmir Marşı" ile sona erdi.