İzmir Büyükşehir Belediyesi Antalya\'da teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına destek verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına katıldı. Profesyonel ekip, mahsur kalan 18 kişinin tahliye işlemlerine destek verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Antalya'daki teleferik kazası için başlatılan kurtarma çalışmalarına katıldı. Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan teleferik kazası kurtarma çalışmaları için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı arayarak destek istemesi üzerine, profesyonel ekip dün (cuma) saat 17.30'dan itibaren kabinlerde kalanlar için tahliye faaliyetlerine destek vermeye başladı. Yüksekte çalışma ve iple eşirim eğitimli 6 kişinin yanı sıra 2 dağda arama ve kurtarma amiri ve 3 şoförün yer aldığı ekipte, 3 dağda ve doğada arama kurtarma aracı da bulunuyor. Tam donanımlı ekip, AFAD koordinesinde mahsur kalanlar için çalışma yaptı.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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