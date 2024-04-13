İzmir Büyükşehir Belediyesi Antalya\'da teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına destek verdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına katıldı. Profesyonel ekip, mahsur kalan 18 kişinin tahliye işlemlerine destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Antalya'daki teleferik kazası için başlatılan kurtarma çalışmalarına katıldı. Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan teleferik kazası kurtarma çalışmaları için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı arayarak destek istemesi üzerine, profesyonel ekip dün (cuma) saat 17.30'dan itibaren kabinlerde kalanlar için tahliye faaliyetlerine destek vermeye başladı. Yüksekte çalışma ve iple eşirim eğitimli 6 kişinin yanı sıra 2 dağda arama ve kurtarma amiri ve 3 şoförün yer aldığı ekipte, 3 dağda ve doğada arama kurtarma aracı da bulunuyor. Tam donanımlı ekip, AFAD koordinesinde mahsur kalanlar için çalışma yaptı.