İzmir Büyükşehir Belediyesi Bozuk Yolları Onarıyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kentteki yaşam konforunu artırmak amacıyla gündemine aldığı ilk 180 günlük görev süresini kapsayan "Hızlı Eylem Planı" adım adım hayata geçiriliyor. Yurttaşlardan yoğun şikayet alınan bozuk yolların onarılması için ilgili çalışmalara başlandı. Başkan Tugay'ın talimatı ile kurulan özel ekipler kentin dört bir yanında asfalt yama, parke tamiri yapıyor, asfalt seriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın halktan gelen talepler doğrultusunda sözünü verdiği bozuk yolların bakım ve onarımı ile ilgili çalışmalar başladı. Başkan Tugay'ın talimatı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. bünyesinde özel ekipler kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında serme asfalt, yama, sathi kaplama ve parke taşı döşeme çalışmaları ile ekipler yolları güvenli hale getiriyor ve yolculuk konforunu artırıyor. İZBETON bünyesinde 14 asfalt yama ekibi, 6 asfalt serim ekibi, 7 parke tamir ekibi ve 6 altyapı ekibi İzmir'in dört bir yanında yurttaşlardan gelen talepleri yerine getirmek için özel çalışma yürütüyor.

"Amacımız trafik konforunu ve yaya güvenliğini artırmak"

İZBETON A.Ş. bünyesinde görev yapan İnşaat Mühendisi Sare Çetin, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından trafiğin ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarımızı artırdık. İZBETON olarak sokak ve cadde sağlıklaştırma çalışmalarımız kapsamında asfalt serimi, parke döşenmesi, sathi kaplama, yol düzenlemeleri, kavşak düzenlemeleri ve bisiklet yolları yapıyoruz. Bu dönemde ana hedefimiz, yaşamın, ticaretin yoğun olduğu yerlerde, ana caddelerde, ana arterlerde, vatandaşımızı rahatsız eden yollardaki olumsuzlukları gidermek ve bize ihtiyaç duyulan her yerde çalışmalarımızı tamamlayarak trafik konforunu ve yaya güvenliğini artırmak" ifadelerini kullandı.

"2024 yılında hedef 500 bin ton asfalt"

Nisan ve Mayıs aylarında İzmir genelinde 24 bin 500 ton asfalt serimini tamamladıklarını aktaran Çetin, "6 cadde, 8 sokak ve 1 köy bağlantısı olmak üzere 15 noktada çalışmalarımızı tamamladık. 2024 yılı sonuna kadar hedefimiz 500 bin ton asfalt serimi yapmak. 2024 yılı içinde 30 ilçede 294 yerleşim yerinde parke çalışması yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar 22 yerleşim yerinde çalışmamızı tamamladık. Bu da 81 bin metrekareye tekabül ediyor. Otogar viyadüğünde çalışıyoruz. Şehrin ana arterlerinde asfalt çalışmaları, kavşak düzenlemeleri yapıyoruz. Tarım alanlarındaki yollarda parke ve sathi kaplama çalışması yapıyoruz. Son dönemde 22 bin metrekare sathi kaplama yaptık. Bu sezon hedefimiz 1 milyon metrekare sathi kaplamayı tamamlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan gelen bildirimleri, Hemşehri İletişim Merkezi'ne (HİM) gelen şikayetleri, kurumlardan gelen talepleri baz alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an 18 bin 755 yama talebi ve 110 kilometre altyapı talebi var. Talepler doğrultusunda ekiplerimizi artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

" Kemeraltı'nı yaz sezonuna hazır hale getireceğiz"

Kemeraltı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çetin, "Tarihi çarşının altyapısını, üst yapısını ve aydınlatmasını yeniliyoruz. Etap etap yürütülen altyapı çalışmaları ile yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. 863 sokak ve Kestelli Caddesi'ndeki çalışmalarımızı Kurban Bayramı öncesi tamamlayacağız ve yaz sezonuna hazır hale getireceğiz. Sonraki çalışmalarımızı turizm sezonundan sonra yapmayı planlıyoruz" dedi.

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-Genel ve detay görüntüler

İZBETON ekiplerinin yol çalışmalarından görüntüler

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İZBETON A.Ş. İnşaat Mühendisi Sare Çetin

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İZBETON ekiplerinin çalışmalarından drone görüntüleri