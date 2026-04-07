İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Şirinyer'de Yolları Yeniledi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da yürttüğü yol çalışmaları ile Şirinyer yolu tamamen yenilendi. Yoğun yaya trafiğinin olduğu alandaki yaya geçidi yükseltilerek daha güvenli bir hale getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları Şirinyer'de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Buca'nın ana arterlerinden Uğur Mumcu Caddesi'nin ardından ilçenin kalbinde yer alan ve her gün binlerce aracın geçtiği Menderes Caddesi'nin Şirinyer yolu tamamen yenilendi. Çalışmalar kapsamında eski asfalt sökülerek yenilendi. Yaya yoğunluğunun fazla olduğu noktada mevcut talepleri karşılamayan yaya geçidi yeniden tasarlanarak yükseltildi.

"Buca'da asfalt atağı var"

Çalışmaları değerlendiren İnkılap Mahallesi Muhtarı Bülent Aran, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Asfalttan çevre düzenlemesine belediyemizin hizmetleri çok güzel. Şu an Buca'da bir asfalt atağı var. Vatandaşlarımız bana teşekküre geliyor. Başkanımızın arkasındayız" dedi.

Güven Mahallesi Muhtarı Eda Nasıroğlu, "Başkanımız Cemil Tugay'ın Şirinyer'e yapmış olduğu asfalt seferberliği için teşekkür ediyoruz. Asfalt serim çalışmamız oldu. Şirinyer düzene girdi. Çay bahçesinin olduğu yer yeniden düzenlendi. Güven Mahallesi'ne çok güzel bir yatırım oldu. Şirinyer'in en iyi lokasyonunda olan bir muhtarlıktayım ben. Gerçekten merkezdeyiz. Vatandaşlardan çok güzel dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

Uğur Mumcu Caddesi geogrid yöntemiyle hem yenilendi hem güçlendi

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Uğur Mumcu Caddesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladı. Cadde üzerinde ağır trafik yükü olması ve yolun daha uzun ömürlü olması için asfalt geogrid yöntemi uygulandı. Yol zeminlerinde oluşan bozulmaları onararak yolların dayanıklılığını artıran uygulamayla asfaltın altındaki hasarlı zemin güçlendirildi. Böylelikle sürücüler için daha konforlu, güvenli ve akıcı bir ulaşım sağlandı.

Buca'nın asfalt yatırımları Laleli Mahallesi'yle devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca'nın dört bir yanında devam eden asfalt yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Menderes Caddesi'ndeki yenilemelerin yanı sıra Laleli Mahallesi'nde asfalt çalışmaları devam ediyor. Başkan Tugay'ın göreve geldiği günden itibaren Uğur Mumcu Caddesi, Menderes Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Dede Korkut Caddesi, Doğuş, Barbaros Hayrettin Paşa, Atatürk, Menderes, İstiklal, Özmen, Karatekeli, Gazi Osmanpaşa, Azerbaycan, Türkmenistan, Şehir Er Zeki Toker caddeleri başta olmak üzere toplam çok sayıda cadde ve sokağın yenilemesini tamamladı.

Sürdürülen çalışmalara ilişkin vatandaşlar, şunları söyledi:

-Turan Okumuş: "50 yıldır Şirinyer'de ikamet ediyorum. Son günlerde Buca'da ciddi anlamda çevre değişmeye başladı. Asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bariyer demirlerimiz yenilendi, boyandı. Ciddi anlamda yoğun bir çalışma devam ediyor. Bu değişimden, bu hizmetlerden ciddi anlamda memnunuz. Yıllardır geri kalan çalışmaların hızla ilerlemesi, bizi vatandaş olarak memnun etti. İçimize su serpti, yeniden umutlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın birlikte çalışarak oluşturdukları ekip ruhunun farkı görülmeye başlandı."

-Halil Beslemez: "Dr. Cemil Tugay'a çevre düzenlemeleri için teşekkür ederim. Devamını bekliyoruz. Güvenlik ve temiz bir çevre her zaman halkın beğendiği şeylerdir."

-Hasan İnce: "Her yer pırıl pırıl oldu. 50 senedir burada oturuyorum. Şu ara yapılan çalışmaları çok beğeniyorum. Bu yollara, parklara çok seviniyorum. Çalışmaların devamını diliyorum. Ben Başkan Cemil Tugay'a çok güveniyorum. Kucak dolusu selamlar gönderiyorum."

-Muzaffer Selçuk: "Halk olarak başkanlarımızdan çok memnunuz, yapılan hizmetleri görüyoruz. Daha da iyi olacağını umuyoruz. En büyük derdimiz kaldırımlar ve yollardı."

-Nasrettin Denizali: "On numara bir yer oldu. Bütün vatandaşlar da Allah razı olsun diyecek. Çalışmalardan çok memnunum. Yıllardır bu çarşıdayım. Burasının geçmişini de biliyorum. İnsanlar yoldan geçemiyordu. Halkımız sevinir mutlu olur, hep dua ederler."