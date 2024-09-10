İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci El Eşya Bağışı Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci El Eşya Bağışı Kampanyası Başlattı

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Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için ikinci el eşya bağışı kampanyası başlattı. İzmirliler, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

10.09.2024 09:03  Güncelleme: 10:51
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(İZMİR)- Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle ikinci el eşya bağışı kampanyasını devreye alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için köprü vazifesi görüyor. Bağışta bulunmak isteyen İzmirliler bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de büyüyen ekonomik kriz ve yoksullaşma karşısında dayanışma projeleri de başlatıyor. İzmir'de ikamet eden vatandaşlardan ikinci el eşya bağışı alan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine o eşyaları ulaştırarak köprü vazifesi görüyor.

Kampanyaya katılmak isteyen İzmirliler, bizvariz.izmir.bel.tr/destekVer üzerinden başvuru yapabiliyor. Vatandaşların bağış yapmak istediği eşyaların fotoğraflarını ve videolarını sisteme yüklemeleri gerekiyor. Sisteme düşen başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın uzman ekiplerince inceleniyor. Bağış olarak alınması uygun görülen eşyalar, uzman ekipçe teslim alınıyor ve gerekli kayıt işlemlerinin ardından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Eşyaya ihtiyacı olan yurttaşlar da yine bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden sosyal yardım başvurusu yapabiliyor.

"Dayanışma ile atlatacağız"

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Arzu Ütaş, "Bu kampanyanın yarı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için eşya satın alıyor ve ulaştırıyoruz. Afetler sonrasında da bu yardımları yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sahada sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızla hareket ediyoruz. Talepler doğrultusunda evlere ziyaretler yapıyoruz. Tespit ettiğimiz eşya ihtiyaçlarını, kendi sağladığımız eşyalarla tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızın bize bağışladığı eşyaların kullanılabilirlik derecesi, sağlamlığına bakıyoruz. Güvenli ve uygun olduğunu tespit ettiğimiz eşyaları alıyoruz. Elimizdeki imkanlar el verdiğince vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu günleri dayanışma ile atlatacağız" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum"

Bağış yapan İzmirli yurttaş Şehriban Seyitoğlu, "Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zaten sosyal yardım alanındaki çalışmalarını biliyoruz. Bu tür uygulamaları destekliyoruz. Böyle bir şeye çok ihtiyaç var. İnsanlar açlık sınırında yaşıyorlar. Dayanışma içinde olmamız ve birbirimize destek olmamız lazım. Vatandaşa yardım anlamında çok büyük bir eylem olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci El Eşya Bağışı Kampanyası Başlattı - Son Dakika

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