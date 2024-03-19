İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçileri İş Bıraktı

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HABER: ECE AZAK – KAMERA: KERİM UĞUR

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeni ile yaklaşık 6 bin işçi bugün iş bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önünde yapılan basın açıklamasında, Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "Biz emekçiler, huzur içinde çalışmak, alın terimizin karşılığını almak istiyoruz. Bizim amacımız, alın terimizin karşılığını alarak, toplu sözleşmemizi halaylarla coşkuyla tamamlamak. Biz insanca bir yaşam için, enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz" dedi.

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'da çalışan emekçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinin (TİS) yapılan görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeni ile yaklaşık 6 bin işçi iş bıraktı. Konak Pier binası önünde toplanan binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne sloganlar atarak yürüdü. Müzikler ve türküler eşliğinde halaylar çeken kalabalık, 'sadaka değil toplu sözleşme', 'direne direne kazanacağız', 'zafer emekçinin olacak', 'hak, hukuk adalet', sloganları attı.

"BİZ ALIN TERİMİZİ DÖKÜYORUZ. BUNUN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Basın açıklaması öncesi konuşan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise "14 gün önce burada yine bir basın açıklaması yapmıştık. Gel gelelim ki 14 gündür bir arpa boyu mesafe yol kat edemedik. Bu dava kutsal dava, bu dava emek davası, ekmek kavgası, seçim kavgası değil. Bir an önce masanın yeniden kurulup bu davayı seçim sonucuna kadar bitirip davamıza, ekmeğimize, kentimize sahip çıkmanızı istiyoruz.Biz alın terimizi döküyoruz. Bunun karşılığını istiyoruz" dedi.

"BİZ SEÇİM DERDİNDE DEĞİL; GEÇİM DERDİNDEYİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önünde işçiler adına basın açıklaması yapan Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, şunları söyledi:

"Bizler, hizmetlerin bir gün dahi aksamaması için, görev ve sorumluluğun bilinciyle 7 gün 24 saat var gücüyle çalışan emekçileriz. Bizler yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon altında eziliyoruz. Belediye yönetimi sesimizi duymuyor, yaşadığımız yoksulluğu geçim sıkıntısını görmüyor. Belediye yönetiminin sorunlarımıza karşı duyarsızlığı karşısında öfkeleniyoruz. Biz emekçiler, huzur içinde çalışmak, alın terimizin karşılığını almak istiyoruz. Bizim amacımız, alın terimizin karşılığını alarak, toplu sözleşmemizi halaylarla coşkuyla tamamlamak. Biz insanca bir yaşam için, enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz. Geçinemiyoruz. Enflasyonun sebebi emekçiler değil; belediyenin bütçesini de emekçiler yapmıyor. Biz seçim derdinde değiliz. Biz geçim derdindeyiz. Hiç kimse, emekçilere ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye kalkmasın. Uyarıyoruz. Artık zaman daralıyor, grev çanları çalıyor."

Basın açıklamasının ardından, işçiler belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.