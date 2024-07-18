İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'da trafik akışını rahatlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'da trafik akışını rahatlatıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'nın Demirköprü ve Şemikler mahallelerinde trafik akışını rahatlatmak için binaların yıkımına başladı. Yol genişlediğinde Karşıyaka trafiği rahatlayacak.

18.07.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'nın Demirköprü ve Şemikler mahallelerinde trafik akışını rahatlatıyor. Yol gövdesinde kalan ve yüzde 100 uzlaşı ile kamulaştırılan binaların yıkımı başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu bölgenin önemli sorunlarından biriydi. Gecikmeden müdahale ettik. Yıkım tamamlandığında yol genişleyecek, Karşıyaka trafiği nefes alacak. Kent genelinde ulaşım yatırımlarımız sürüyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin trafiğe nefes aldıracak ulaşım yatırımları sürüyor. Kentin pek çok noktasında yeni imar yolları açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler ve Demirköprü mahallelerinde ise imar planlarında yol gövdesinde kalan, araç ve yaya trafiğini sıkıntıya sokan binaların yıkımına başladı. Yüzde yüz uzlaşıyla kamulaştırılan 9 taşınmazın 8'i Karşıyaka Demirköprü 1671 Sokak'ta, 1'i ise Şemikler İZBAN Durağı karşısında yer alıyor.

Başkan Tugay çalışmaları denetledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da bölgeye giderek yıkım çalışmalarını izledi, bürokratlardan bilgi aldı, bölgedeki yurttaşlarla sohbet etti. Saha denetiminde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım ile Çağatay Güç, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı İsmail Mutaf, Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, Kamulaştırma Şube Müdürü Turan Dilek eşlik etti.

Ulaşım yatırımları sürüyor

Binaların yıkımı tamamlandığında bu bölgedeki trafiğin daha rahat akacağını belirten Başkan Tugay, "Karşıyaka için önemli iki yol hattı. Arkadaşlarımız 9 binanın kamulaştırmasını yaptı. Uzlaşmaya varılarak mülk sahiplerine ödemeleri yapıldı. Bu bölgeyi ve yaşanan sıkıntıyı yakından biliyorum. O yüzden gecikmeden müdahale ettiğimiz alanlardan birisi. Kentin dört bir yanına yeni imar yolları kazandırıyoruz. Karabağlar'da şu an bağlantı yolları açmak için ekiplerimiz çalışıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Demirköprü, Karşıyaka, trafik, İzmir, Ulaşım, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'da trafik akışını rahatlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 11:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'da trafik akışını rahatlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement