İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka'da trafik akışını rahatlatıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'nın Demirköprü ve Şemikler mahallelerinde trafik akışını rahatlatıyor. Yol gövdesinde kalan ve yüzde 100 uzlaşı ile kamulaştırılan binaların yıkımı başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu bölgenin önemli sorunlarından biriydi. Gecikmeden müdahale ettik. Yıkım tamamlandığında yol genişleyecek, Karşıyaka trafiği nefes alacak. Kent genelinde ulaşım yatırımlarımız sürüyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin trafiğe nefes aldıracak ulaşım yatırımları sürüyor. Kentin pek çok noktasında yeni imar yolları açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler ve Demirköprü mahallelerinde ise imar planlarında yol gövdesinde kalan, araç ve yaya trafiğini sıkıntıya sokan binaların yıkımına başladı. Yüzde yüz uzlaşıyla kamulaştırılan 9 taşınmazın 8'i Karşıyaka Demirköprü 1671 Sokak'ta, 1'i ise Şemikler İZBAN Durağı karşısında yer alıyor.

Başkan Tugay çalışmaları denetledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da bölgeye giderek yıkım çalışmalarını izledi, bürokratlardan bilgi aldı, bölgedeki yurttaşlarla sohbet etti. Saha denetiminde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım ile Çağatay Güç, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı İsmail Mutaf, Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, Kamulaştırma Şube Müdürü Turan Dilek eşlik etti.

Ulaşım yatırımları sürüyor

Binaların yıkımı tamamlandığında bu bölgedeki trafiğin daha rahat akacağını belirten Başkan Tugay, "Karşıyaka için önemli iki yol hattı. Arkadaşlarımız 9 binanın kamulaştırmasını yaptı. Uzlaşmaya varılarak mülk sahiplerine ödemeleri yapıldı. Bu bölgeyi ve yaşanan sıkıntıyı yakından biliyorum. O yüzden gecikmeden müdahale ettiğimiz alanlardan birisi. Kentin dört bir yanına yeni imar yolları kazandırıyoruz. Karabağlar'da şu an bağlantı yolları açmak için ekiplerimiz çalışıyor" dedi.