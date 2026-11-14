İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka\'daki yanan cemevinde onarım başlattı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın nedeniyle hasar gören Karşıyaka'daki Eskişehirliler Kültür Merkezi ve Cemevi'nde onarım çalışmalarını başlattı. Yapıda elektrik tesisatından zemine, tavandan iç donanıma kadar kapsamlı yenileme yapılacak. Cemevinin kısa bir süre sonra yeniden ibadete açılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde elektrik kontağından çıkan yangında hasar gören Karşıyaka'daki Eskişehirliler Kültür Merkezi ve Cemevi'nde onarım çalışmalarını başlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında cem salonu tamamen yandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, öncelikle yangın enkazını temizledi.

Çalışma kapsamında cemevinin elektrik tesisatından tavanına, zemin kaplamalarından iç donanım ve iklimlendirme sistemlerine kadar zarar gören tüm bölümleri yenilenecek.

CEMEVİ YIL SONUNA KADAR YENİDEN İBADETE AÇILACAK

Eskişehirliler Kültür Merkezi ve Cemevi sorumlusu Eren Özdamar, onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yangının elektrik kontağından çıktığının belirtildiğini aktaran Özdamar, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nün de desteği ile enkaz temizliğine başlandığını söyledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin boya, elektrik ve tadilat çalışmalarını yürüteceğini belirten Özdamar, "Yanan bölümlerin aksamları tek tek sökülerek kapsamlı bir tadilat yapılacak. Başkanımız Cemil Tugay da her türlü desteği vereceklerini belirterek ekipleri görevlendirdi. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanarak cemevi yeniden ibadete açılacak" dedi.