İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu\'ndan Yaza Merhaba Konseri

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, "Yaza Merhaba" temasıyla konser verdi. Konseri dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'e sanatın çok yakıştığını düşünüyorum. Bu konuda üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyorum. Koromuzun başarısını yürekten kutluyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu'nun Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Yaza Merhaba" temalı konser yoğun ilgi gördü. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin tüm salonu doldurduğu geceye Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve sanatçılar da katıldı.

Şef Hüseyin Tolu yönetimindeki 90 kişilik dev koro, Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Başkan Tugay ile Öznur Tugay, konser boyunca seyircilerle birlikte şarkılara alkışlarla eşlik etti. Şef Tolu, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Cemil Tugay'a nazar boncuğu hediye ettiğini hatırlatarak, şans getirmesi için sahnede yeniden kendisine nazar boncuğu hediye etti. Tugay ise şef Tolu'ya çiçek takdim etti.

"Koromuzu yürekten kutluyorum"

Konserin sonunda konuşan Tugay, "Konseri başından sonuna kadar inanılmaz bir duygu yoğunluğu ile dinledik. İzmir'in birbirinden değerli, özel insanlarını, değerlerini, tarihsel mirasını ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. İzmir'e sanatın çok yakıştığını düşünen, buna yürekten inanan komşunuz, hemşehriniz olarak üzerime düşen görevi yapmaya çalışırken, orkestra şefi Hüseyin Tolu'yu ve arkasındaki muhteşem koroyu tanımanıza bir nebze de olsa katkım olduysa bundan onur duyarım. Koromuzu yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Tolu'dan Başkan Tugay'a teşekkür

Şef Tolu ise "İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Koroyu oluştururken 300 korist üç gün süren sınavdan geçti ve 90 kişi liyakatlı bir şekilde seçilerek 7 dersle şimdi huzurunuza çıktı. Bunu başarabilen Türkiye'deki belki tek kurumuzdur. Desteklerinden ötürü Başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.