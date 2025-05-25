İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi 40 Bin Aileye Gıda Desteği Sağladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi 40 Bin Aileye Gıda Desteği Sağladı

25.05.2025 12:31
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal dayanışma anlayışıyla Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 40 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtımına başladı. Başkan Cemil Tugay, bu sürecin dayanışmanın bir göstergesi olduğunu belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimini gözeterek dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 40 bin ihtiyaç sahibi hane için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen günlerde alışveriş desteği için kartlara bakiye yüklemesi de yapacak. Başkan Cemil Tugay, "Bu gıda paketi hizmet ve dayanışma arzumuzun bir göstergesidir. Unutmayın, biz büyük bir aileyiz ve zor günleri birlikte aşacağız. Umudu büyütüp yarınları beraber kuracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik gıda paketi dağıtımını başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince hazırlanan gıda paketleri, belirlenen kriterler doğrultusunda kentteki yaklaşık 40 bin aileye ulaştırılacak. Dayanışmayı büyütmek amacıyla hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım takip sisteminde kayıtlı yaklaşık 40 bin İzmirliye biner liralık bayram katkısı da verecek. Bin TL'lik tutar İzmir Şehir Kartı'na aktarılacak. Vatandaşlar alışveriş desteği olarak yatırılan miktarla bizvariz.izmir.bel.tr sitesinde yer alan üye iş yerlerinde harcama yapabilecek.

Tugay: Var gücümüzle çalışıyoruz

Gıda paketleri, içinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın notuyla yurttaşlara ulaştırılıyor. Tugay, notunda, "Dayanışmanın ve paylaşmanın şehri İzmir'de hepimiz komşusu açken tok yatmayan bir kültürden geliyoruz. Bu anlayışla hemşehrilerimizin kendini yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaşam mücadelesi ve geçim sıkıntısı birçok ailemizi derinden etkiliyor. Bu gıda paketi hizmet ve dayanışma arzumuzun bir göstergesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal desteklerimizle her zaman yanınızda olacağız. Unutmayın, biz büyük bir aileyiz ve zor günleri birlikte aşacağız. Umudu büyütüp yarınları beraber kuracağız" ifadesini kullandı.

İzmirliler rahat bir nefes alacak

Ayrıca emeklilere yönelik özel desteklere devam ediliyor. Bin lira tutarındaki emekli kira desteği 147 kişiye, Bin lira tutarındaki emekli alışveriş desteği ise 3 bin 869 vatandaşa ulaştırılacak. Binlerce emeklinin bayram öncesi rahat bir nefes alması sağlanacak.

"Her bayram olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Seydullah Güner gıda kolisi desteğiyle ilgili bilgi verdi. Güner, "Bugün burada sosyal yardım takip sisteminde kayıtlı olan yaklaşık 40 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza Kurban Bayramı öncesinde gıda desteği vermek için toplandık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı daima sürdüreceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her bayram olduğu gibi bu bayram da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi 40 Bin Aileye Gıda Desteği Sağladı - Son Dakika

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