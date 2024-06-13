İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları İş Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları İş Bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine dün iş bırakan memurlar, belediyenin başkanlık makamının bulunduğu bina ile CHP İzmir İl Başkanlığına yürüdü. Memurlar, başkanlık katının önüne gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme talebinde bulundu. Talebe karşılık bulamayan grup, CHP İzmir İl Başkanlığına yürüyüşe geçti. Grup, TİS masasının yeniden kurulmasını talep ederek, ekmeklerini almadan bayramlaşmayacaklarını belirtti.

13.06.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine dün iş bırakan memurlar, belediyenin başkanlık makamının bulunduğu bina ile CHP İzmir İl Başkanlığına yürüdü.

Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen memurlar, İzmir Sanat'ta bulunan Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Makamın girişine kurulan güvenlik bariyerlerini yıkan grup, başkanlık katının önüne gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme talebinde bulundu.

"İl Başkanlığı olmazsa Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne de yürüyeceğiz"

Talebe karşılık bulamayan grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, emekçilerin sabrının taştığını, demokratik haklarını kullanarak iş bıraktıklarını söyledi.

Keleş, "Belediye emekçileri olarak CHP'li belediyelerin bu tutumunu siyasal bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Buradaki sendikalarla ortak kararımız, bu siyasal kararı alan merkez olan CHP İzmir İl Başkanlığına yürüyeceğiz. Dün halkın meclisi dediğimiz belediye meclisine gittik, bir meclis üyesi de gelip 'Sizin derdiniz ne?' diye sormadı. Biz, elimizden alınan ekmeğimizi istiyoruz. Bunu hak gasbı olarak görüyoruz. İl Başkanlığı olmazsa Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne de yürüyeceğiz. Aldığınız ücretin yüzde 50'ye düşürülmesi hangi vicdana sığar?" diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından CHP İzmir İl Başkanlığına yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İl Başkanlığı önünde slogan atan grup adına konuşan Cevdet Keleş, il başkanı ile yüz yüze görüşmek istediklerini ancak telefonla iletişim sağlayabildiklerini söyledi.

Keleş, TİS masasının yeniden kurulmasını talep ederek, "Yoksa ekmeğimizi alan elle bayramlaşmayacağız." dedi.

Grup, daha sonra yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamının bulunduğu binaya yürüdü.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları İş Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları İş Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement