İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları Maaş Bordrolarını Yaktı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları Maaş Bordrolarını Yaktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları Maaş Bordrolarını Yaktı

Tüm Bel-Sen üyesi memurlar, sosyal denge tazminatına yapılan hukuksuz müdahaleyi protesto etmek amacıyla maaş bordrolarını yaktı. Sendika üyeleri, belediye yöneticilerine tepkilerini dile getirerek toplu sözleşme kazanımlarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

24.06.2024 16:31
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İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyesi memurlar, belediye yönetimi ile aralarında uyuşmazlığa neden olan sosyal denge tazminatına dikkati çekmek amacıyla maaş bordrolarını yaktı.

Fuar Kültürpark Alanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri slogan attı, belediye yöneticilerine tepkilerini dile getirdi.

"Toplu sözleşme kazanımlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" yazılı pankart taşıyan sendika üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Fuar Kültürpark Alanı'nda bulunan çalışma ofisine kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, itirazlarına rağmen memurların sosyal denge tazminatının yarısına, hukuksuzca el konulduğunu savundu.

Keleş, şunları kaydetti:

"CHP İzmir İl Başkanlığı ile sendikalar arasında yapılan görüşmede, konuyla ilgili CHP Genel Merkezi tarafından çalışma yapıldığı bildirildi. İzmir'de yaşanan hukuksuzluğun CHP Genel Merkezinin bilgisi ve onayı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumun siyasal sorumluluğu ve doğuracağı sonuçlar, CHP'nin hanesine emekçiler tarafından not edilecektir. Belediyelerde örgütlü tüm sendikalar haklarımız ödenene ve toplu sözleşme masası kurulana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır."

Keleş'in açıklamasının ardından sendika üyesi memurlar maaş bordrolarını yaktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Memurları Maaş Bordrolarını Yaktı - Son Dakika

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