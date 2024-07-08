İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde TİS krizine çözüm adımı

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(İZMİR) – İ İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir süredir devam eden memurların TİS krizinde çözüm adımı geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a TİS'te yasal sınırın üzerinde sosyal denge tazminatına imza atması için yetki verilmesini içeren önerge meclis gündemine getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumda, geçtiğimiz ay patlak veren TİS krizi gündeme gelirken memurlar ve büyükşehir arasında uzlaşma sağlanacak madde meclisten geçirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memurların sosyal denge tazminatında yapılan kesintiler krize neden olmuştu. Başkan Tugay'ın 'yasal sınırı' işaret ederek yasal sınırın üstünde SDS verildiği ve ücretlerin yasal sınıra çekilmesi gerektiğini belirtmesi sonrası memurlar mevcut haklarından kesinti yapılacağı nedeniyle eylem başlatmıştı.

Yaşanan kriz CHP Genel Merkezi'ne de taşınırken Tugay'dan memurlar için orta yol adımı geldi.

Meclise gelen ek önergeyle birlikte büyükşehir bürokratlarının bulduğu formül meclis üyelerine sunuldu. Bulunan formül kapsamında; büyükşehir memurları imzalanacak sözleşmede SDS ödemeleriyle ilgili (yasal sınırını üstü) bir Sayıştay bulgusu çıkması durumunda çalışanlar, işten ayrılsalar bile yasal faizi ile parayı ödemeyi taahhüt edecek.

Tugay: "Yasal dayanak bir sınır koyuyor"

AK Parti grubundan gelen yorumlar, yaşanan TİS krizinin meclisten verilecek yetkiyle çözülemeyeceği yönünde olurken Başkan Tugay, eleştirilere yanıt verdi.

Yasaların verdiği yetkinin yasal sınırın üzerine çıkılması noktasında eksik olduğunu belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Bir talep var memur arkadaşlarımızdan. Ben de 'bunun yasal bir dayanağı olması lazım' dedim. Yasal dayanak bir sınır koyuyor. Meclis'in bu konuda bana yetki vermesi lazım ben bu konuda meclisimizin görüşüne başvuruyorum Daha önce verilen yetki yasal sınırın üzerinde çıkılması için yeterli değildi. Şu anda böyle bir şey yapacaksak meclisimizin onayıyla yapmak istiyorum o yüzden bu önergeyi getirdik. Komisyonlarda tartışılır."

"Herkes paylaşacak bu sorumluluğu"

AK Parti grubu, 17 Mayıs tarihinde verilen yetki ve kararı işaret ederken 17 Mayıs kararının uygulanmadığını ve alınacak yeni kararın sorunu çözmeyeceği ve yeni sorunlara neden olacağı noktasında eleştiri getirmesinin ardından Başkan Tugay, gelecek dönemde yaşanabilecek muhtemel hukuki sorunları işaret etti.

Tugay, konuşmasında şunları söyledi:

"Sizin açıklamalarınızı bir yere götüremiyorum. Ortada bir yasal sınır var. 'Bu yasal sınır aşılamaz' diyorsunuz. Bir yandan da ikramiye, başka ödemeler vaat ediyorsunuz. Onların neye dayandığı belli değil. Öyle bir şey yok. Yasal sınır, yasal sınırdır. 17 Mayıs'ta verdiğimiz yetkiyle bir TİS imzalayamadık. Arkadaşlarımız yasada böyle bir sınır var ve üzerine çıkamayız' dedim. Ama arkadaşlarımız bunu kabul etmediler. Onunla ilgili Sayıştay'ın soruşturma açılacağına dair bir tespiti de var. Ben şimdi Meclis'te şunu söylüyorum bu arkadaşlarımız bizim çalışanlarımız. Sizler de benim gibi bu belediyenin siyasi sorumluluğunu taşıyan meclis üyelerisiniz. Buyurun bu kararı birlikte verelim ve çözümü birlikte bulalım Şu anda bir oylama yapmıyoruz. Sadece komisyonlara havale ediyoruz. Ben meclisimizin kararının bize referans olacağına inanıyorum. Sonuçta bu gibi konular hukuk yoluna gider. Hukuk yoluna gittiğinde en azından 'Meclisimizdeki AK Partili ve MHP'li meclis üyelerimiz de yasal sınırın üzerine çıkılması konusunda olumlu görüş bildirdiler' deriz. Ben bu yetkinin altında sizlerin de imzanız olmasını istiyorum. Komisyonlardan oybirliğiyle bu kararın gelmesini bekliyorum. Siz de paylaşacaksınız bu sorumluluğu. Herkes paylaşacak bu sorumluluğu. Öyle tek başına her şeyi belediye başkanının üzerine yıkarak olmuyor bu işler."

Yapılan tartışmaların ardından ilgili önerge, acil kaydıyla Hukuk Komisyonu ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Önergenin komisyonlarda ve mecliste kabul edilmesi durumunda Başkan Tugay'a sözleşmede SDS'nin yasal sınırın üzerinde olması ve sözleşmenin bu şekilde imzalanması için mecliste yetki verilmiş olacak.