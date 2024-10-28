İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Basmane Çukuru Açıklaması

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda Basmane Çukuru olarak anılan arazi ile ilgili Büyükşehir ve TMSF'nin üzerinde mutabık kaldığı yeni plan notu ve proje alanının son halinin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından veto edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Açıklamada kurul kararının, plan değişikliğinin reddine ilişkin olmadığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kamuoyunda Basmane Çukuru olarak anılan arazi ile ilgili yeni plan notunun veto edildiğine dair iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

"Plan değişikliğinin iletilmesini tarifleyen bir ara karar niteliğindedir"

Kurul kararının plan değişikliğinin reddine ilişkin olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konak'ta İsmet Kaptan Mahallesi'nde yer alan 1039 ada, 8 parselde mevcut imar planındaki yapılaşma koşullarının ve plan notlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.08.2024 tarih 04.799 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 19.09.2024 tarih ve 2151870 sayılı yazısı ekinde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

Bu kapsamda alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.10.2024 tarihli, 18509 sayılı kararı, söz konusu plan değişikliğinin reddine ilişkin olmayıp; anılan karar, parseldeki yapılaşma hakkının nasıl kullanılacağına, tescilli yapı ile ilişkisi gözetilerek hazırlanacak avan projesinin ve uygulama projelerinin kurula iletilmesine ilişkin plan hükmü eklenmesi ve taşınmaz üzerinde yetkisi bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) güncel görüşü ile birlikte plan değişikliğinin iletilmesini tarifleyen bir ara karar niteliğindedir.

Söz konusu Koruma Kurulu kararına istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca gerekli düzenlemeler hızla yapılarak hazırlanacak plan işlem dosyası, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulduktan sonra alınan karar ile birlikte yeniden İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne iletilecek olup Koruma Kurulu tarafından uygun görülmesini takiben onama süreçleri de tamamlanmış olacaktır."

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin iki önemli sorununu eş zamanlı olarak çözüme kavuşturacak bir öneriyi gündeme taşımıştı. Öneri doğrultusunda TMSF ile imzalanacak anlaşmaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda Basmane Çukuru olarak anılan arazi üzerindeki payından vazgeçecek. Karşılığında ise 2020 yılındaki depremde hasar gördüğü için yıkımına karar verilen Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın yeniden yapımı talep edilecek.