İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Okullara Hijyen Seti Desteği - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Okullara Hijyen Seti Desteği

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, devlet okullarına temizlik malzemeleri içeren hijyen seti desteği sağlamaya başlıyor. Başvurular 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde alınacak.

19.11.2024 13:15  Güncelleme: 13:20
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, devlet okullarına hijyen seti desteğine başlıyor. İlk aşamada Menemen Asarlık'taki ilk ve ortaokullara verilen destek diğer ilçelerde de devam edecek. Okul hijyen seti başvuruları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nden itibaren www.bizvariz.com sitesi üzerinden alınmaya başlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çocukların daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için 'okul hijyen seti' desteğine başlıyor. Devlet okullarına verilecek destek için başvurular, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde alınmaya başlayacak. Başvurular, ilkokul ve ortaokulların okul aile birliği başkanları tarafından www.bizvariz.com sitesi üzerinden yapılacak. Uzman ekipler okul mevcudu, derslik sayısı, ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı mevcudiyeti gibi kriterlere göre saha incelemesi yaparak başvuruları değerlendirecek. Değerlendirme sonrası belirlenen okullara 9 ay boyunca okul hijyen seti verilecek.

Büyükşehir Belediyesi ilk etapta Menemen'in Asarlık bölgesindeki sosyal incelemesi yapılan 125. Yıl İlköğretim Okulu, 100. Yıl İlköğretim Okulu, 100. Yıl Ortaokulu, 80. Yıl Ortaokulu ve TOKİ İlk ve Ortaokulu'na temizlik malzemesi verdi. İlçedeki okullara ilk dağıtımın maliyeti 13 bin 293 lira oldu. Büyükşehir Belediyesi destek kampanyası için yaklaşık 25 milyon liralık bir kaynak ayırdı.

Tugay: Kırtasiye ihtiyaçları için de destek vereceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde okul başvurularının alınmaya başlayacağını belirterek, "Çocuklarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için okullarımıza hijyen desteğine başlıyoruz. Bunun için arkadaşlarımız bir hijyen paketi hazırladı. Okul aile birlikleri web sitemiz üzerinden başvurdukları takdirde okullarımıza aylık olarak hijyen paketleri ulaştırılacak. Aynı zamanda okullarımızın kırtasiye ihtiyaçları için de destek sağlamaya karar verdik. Yine okul aile birliklerimizin başvuruları üzerinden bunu yapacağız. Gelecek, güzel çocuklarımız için aydınlık olsun, biz onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Büyükşehir olarak çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Projeye ilişkin bilgilendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Arzu Ütaş, "Okullarımıza tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi, sıvı sabun, kıvamlı tuvalet temizleyicisi veriyoruz. Çocuklarımızın temiz ve sağlıklı ortamlarda eşit haklarla büyümelerine destek vermeye çalışıyoruz. 2025 yılı boyunca bu hizmetimiz devam edecek. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın yönlendirmesi ve talimatlarıyla gelişen bir proje. Bu doğrultuda sosyal belediyecilik çalışmaları artarak devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Okullara Hijyen Seti Desteği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Okullara Hijyen Seti Desteği - Son Dakika

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