İzmir'de Kent Donatıları Belediye Atölyelerinde Hayat Buluyor

08.01.2026 09:54  Güncelleme: 11:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fırat Atölyesi'nde ürettiği çöp potası, bank, piknik masası gibi yeni nesil şehir donatılarıyla hem tasarruf sağlıyor hem de çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. 2025 yılı için 2 bin bank, 1.600 çöp potası ve 600 piknik masası üretimi gerçekleştirilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni nesil çöp potalarından oturma gruplarına, piknik masalarından yeni yıl fotoğraf alanlarına kadar pek çok yeni donatıyı, Fırat Atölyesi'nde üretiyor. Kentin atıklarının usta ellerde işlenerek geri dönüşümünün sağlandığı atölyenin çalışmalarıyla önemli ölçüde tasarruf elde ediliyor. Bu kapsamda 2025 yılında 2 binin üzerinde bank, bin 600 adet çöp potası ve 600 piknik masası üretilerek hizmet noktalarına yerleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal donatı alanlarında kullanılan ekipmanları kendi bünyesinde üreterek yenilemeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Buca'daki Fırat Atölyesi, profesyonel ekibiyle kent genelinde kullanılan çöp potalarından banklara, piknik masalarından kent mobilyalarına, uyarı levhalarından sokak hayvanları için beslenme ve barınma odaklarına, satış dükkanlarından yeni yıl fotoğraf alanlarına kadar çok sayıda şehir donatısını bünyesinde üretiyor.

2025 yılında 2 binin üzerinde bank, bin 600 adet çöp potası ve 600 piknik masası üretilerek İzmirlinin hizmetine sunulmak üzere montajları yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde yürüttüğü bu uygulamayla hem yaşamı kolaylaştıracak estetik yeni tasarımları kente kazandırıyor hem de önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Budamalardan gelen atıklar piknik masasına dönüşüyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fırat Atölye Şefi Mete Kalaç, "Şu an atölyemizde İzmir genelinde kullanılan bank, çöp kovası, piknik masası, oturma grupları, oyun grupları, kondisyon grupları gibi ekipmanları üretiyoruz. Yeni tasarımlarımızda, kendi atölyemizde imal ettiğimiz küllüklü çöp potalarımız var. Tamamen dönüşümden sağladığımız, çevrede budama yapılırken bize gelen tomruklardan bank ve piknik masası üretimlerimiz bulunuyor. Bostanlı bölgesinde uygulamasına başlayacağımız mısır tezgahlarımız var. Onların üretimini de kendi personelimizle, atölyemizde yapıyoruz" diye konuştu.

"Buradan çıkmayacak bir ürün yok"

Kent donatılarının yanı sıra İzmirlinin yoğun ilgiyle karşıladığı fotoğraf alanları kadar çok sayıda tasarımı da kente kazandırdıklarını ifade eden Kalaç, "Atölyemiz çok kapsamlı bir atölye. Metal, demir, boya, mobilya ve marangoz kısımlarımız var. Personelimiz çok tecrübeli ve profesyonel. Buradan çıkmayacak bir ürün yok. Yeni Yıl Festivali için Lozan Kapısı'ndan 9 Eylül Kapısı'na 14 fotoğraf alanı yaptık. Bu yıl tezgahlarımızdan çıkan farklı figürlerimiz var. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak biz kent donatılarını üretmeye devam edeceğiz. İzmir halkına daha yeni nesil üretimlerimizle, başarılı ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

