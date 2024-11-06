İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Nedeniyle 3.8 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Nedeniyle 3.8 Milyon TL Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne atık su kirliliği ve vahşi depolama nedeniyle toplam 3 milyon 854 bin 237 TL ceza uyguladı. Denetimlerde çeşitli arıtma tesislerinin standartlara uymadığı belirlendi.

06.11.2024 23:40
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 liralık çevre kirliliği cezası

İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'de yapılan denetimlerde Büyükşehir Belediyesi'nin atık su kirliliğine neden olduğu ve Tire'de vahşi depolama yapıldığının tespit edilmesi üzerine 3 milyon 854 bin 237 TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı'daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındı. Yapılan analiz sonucu atık suların standart değerleri sağlayacak şekilde arıtılmadığı belirlenerek, 929 bin TL ceza kesildi. Menemen Atık Su Arıtma Tesisi'nin de aynı şekilde standarda uygun arıtılmayan suyu deşarj ettiği tespit edildi. Tesisi işleten Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL ceza uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin ise atık suları hiç arıtmadan doğrudan deşarj ettiği belirlendi. İlgili kanuna istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin 568 TL ceza verildi. Ayrıca Tire'de vahşi depolama yapıp çöpleri açık araziye döktüğü belirlenen Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 84 TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de yapılan denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı'daki ve Menemen'deki atık su arıtma tesislerinin standartlara aykırı ve çevre kirliliğine neden olacak şekilde atık su deşarj ettiği, Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin atık suları arıtmadan deşarj ederek su kirliliğine neden olduğu, Tire'de ise gerekli izinleri ve çevresel önlemleri almadan vahşi çöp depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Nedeniyle 3.8 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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