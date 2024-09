İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı Onaylandı

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2025-2029 dönemi Stratejik Planları, Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Başkan Cemil Tugay, "Bu şehrin insanına, doğasına, denizine, sokak hayvanlarına, her türlü canlısına, tüm değerlerine saygı duyuyoruz. Bu saygı ve bağlılıkla şehre hizmet edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı üçüncü birleşimi Başkan Tugay'ın yönetiminde yapıldı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı görüşüldü. 5 başlık altında toplanan Stratejik Plan oy çokluğu, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Stratejik Planı ise oy birliğiyle kabul edildi.

Tugay: "Bakan Kurum ile olumlu bir görüşme oldu"

İzmir Körfezi ile ilgili Ankara'daki temaslarını anlatan Tugay, şunları söyledi:

" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüm. Körfez ve kentin sorunlarına dair iyi niyetli bir yaklaşımı kendi ağzından duydum. O nedenle kendisine teşekkür etmek isterim. Ama şunu hatırlatmak isterim. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, kent sınırları içerisindeki tüm sorunlardan, yapılacak tüm işlerden sorumluyuz. Bakanlıklar da İzmir dahil tüm Türkiye'deki sorunlarla ilgili çalışma yapmak durumunda. Bizim üzerimize düşen şey yapıcı bir diyalog ve iletişim sürecini götürmek. Herkesin üzerine düşeni yapması için çaba göstermek. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapmalıyız, yapacağız. Ben onun sözünü veriyorum. Ama zaman zaman da yetki ve sorumluluk olarak bizi aşan konularda, diğer kurumlarımızın çaba göstermesini bekliyoruz. Olumlu bir görüşme oldu. Diliyorum bundan sonraki süreçte konuştuklarımızı yapabiliriz"

"Sağlıklı yerleşim yerleri inşa etmek hepimizin boynunun borcu"

Kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda da görüşlerini de anlatan Tugay, "Bizim birilerini suçlu çıkarmamız, sorunu çözmüyor. Gecekondular CHP'li belediye başkanlıkları döneminde yapılmadı. Gecekonduların daha eski hikayeleri var. Vicdanınıza sorun bunu. İmar afları kaçak yapıların yapılmasını teşvik etti mi, etmedi mi? Hiçbir CHP'li belediye veya CHP iktidarı imar affı çıkarmadı. Düzensiz yapılaşmış bölgeler var. Şehrin konut ihtiyacını karşılamak, sağlıklı bir şehirleşme, altyapısı ile üst yapısı ile sağlamak hepimizin boynunun borcu" diye konuştu.

Stratejik Plan'ın kapsam olarak pek çok şey ifade ettiğini belirten Tugay, şöyle devam etti:

"Saygı ve bağlılıkla İzmir'e hizmet edeceğiz"

"Harcanacak her bir kuruşun önemi ve değeri var. Önceliğinin doğru hesaplanması lazım. Yapılacak her iş gerçek bir sorunu çözmeyi amaçlayan bir iş olmalı. Bürokrat arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle önümüzdeki dönemin yol haritası ile ilgili konuşurken, ayaklarımızın yere sağlam bastığını biliyorum. Ben bir bilim insanıyım. Bunu net olarak görüyorum. Hiçbir şüphem yok. Bir gram şüphem yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi, başkanıyla, bürokratları ile meclisi ile ayakları yere sağlam basan insanlardan oluşuyor. Biz asla hayal kurmuyoruz, asla kişisel fantezi dünyasında değiliz. Bu şehrin insanına, doğasına, denizine, sokak hayvanlarına, her türlü canlısına, tüm değerlerine saygı duyuyoruz. Bu saygı ve bağlılıkla şehre hizmet edeceğiz. Bu bizim şehre olan sözümüz. Bunun için içim rahat. Amacımız sorun çözmek olursa, amacımız hizmet etmek olursa, yüzümüz halka dönük olursa biz görevini yapmış olarak bu dönemi tamamlamış oluruz. Henüz önümüzde uzun bir süre var, yapacak çok işimiz var."

"İzmir Gevrek Modeli"

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı, "İzmir Gevrek Modeli" vizyonu ile belirlendi. Bu model ile "Küresel hedeflere uyumlu gelişen, yenileyici ve kapsayıcı bir İzmir" inşa edilmesi amaçlanıyor. Yeni bir dünya görüşü ve yaşam biçimi ortaya koyan İzmir Gevrek Modeli, kentin sosyal ve ekolojik sorunlarının birbiri ile bağlantılı olduğunu göstermekte. Modelin temelinde, gelişen bir şehir olarak İzmir'de nesiller arası düşünme alışkanlığını geliştirerek, gelecek kuşaklara bugünün yeni değerler sistemi ile "Ekolojik olarak güvenli ve sosyal olarak adil" bir kent yaşamını miras olarak bırakma hedefi bulunuyor.