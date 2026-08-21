İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin milli sporcuları Akdeniz Oyunları’nda madalya peşinde - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin milli sporcuları Akdeniz Oyunları’nda madalya peşinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin milli sporcuları Akdeniz Oyunları’nda madalya peşinde
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcuları Dünya Yenihayat ve Altan Doğan, Türkiye'yi 20. Akdeniz Oyunları'nda temsil ediyor. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda Yenihayat okçulukta, Doğan ise artistik cimnastikte madalya mücadelesi verecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcuları Dünya Yenihayat ve Altan Doğan, Türkiye'yi 20. Akdeniz Oyunları'nda temsil ediyor. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda Yenihayat okçulukta, Doğan ise artistik cimnastikte madalya mücadelesi verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ediyor. İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları'na Türkiye, 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere toplam 334 sporcuyla katılıyor. 3 Eylül'e kadar devam edecek organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden milli okçu Dünya Yenihayat ile artistik cimnastikçi Altan Doğan da madalya mücadelesi verecek.

DÜNYA YENİHAYAT'IN HEDEFİ YENİDEN KÜRSÜYE ÇIKMAK

Klasik yay kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek Dünya Yenihayat, Akdeniz Oyunları'na önemli uluslararası başarılarla geldi. İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda iki altın ve bir gümüş madalya kazanan Yenihayat, Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nın ilk ayağında da Klasik Yay Kadın Milli Takımı ile gümüş madalya elde etti. Milli okçu, Akdeniz Oyunları'nda bu başarılarına bir yenisini daha eklemek için mücadele edecek. Crispiano New Sports Hall'da gerçekleştirilecek okçuluk müsabakalarında eleme atışları 25 Ağustos'ta başlayacak, final müsabakaları ise 28 Ağustos'ta yapılacak.

ALTAN DOĞAN DÖRT KATEGORİDE YARIŞACAK

Artistik cimnastikte Türkiye'yi temsil edecek Altan Doğan ise barfiks, paralel bar, halka ve takım kategorilerinde yarışacak. Mayıs ayında Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta paralel bar aletinde altın madalya kazanan Doğan, temmuz ayında düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda da aynı alette Türkiye şampiyonu oldu. Milli cimnastikçi ayrıca Zagreb'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel bar aletinde finale yükselme başarısı gösterdi. Grottaglie Sports Hall'da gerçekleştirilecek artistik cimnastik müsabakalarında elemeler 29 Ağustos'ta başlayacak. Final müsabakaları ise 2 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin milli sporcuları Akdeniz Oyunları’nda madalya peşinde - Son Dakika

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