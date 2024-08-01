İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde binlerce sokak hayvanı tedavi altına alındı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde binlerce sokak hayvanı tedavi altına alındı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi, sokakta yaşayan canlara umut oluyor. Haftanın 7 günü 24 saat sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığı hastanede altı ayda bin 851 hasta sokak hayvanı tedavi altına alındı.

01.08.2024 10:42  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi, sokakta yaşayan canlara umut oluyor. Haftanın 7 günü 24 saat sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığı hastanede altı ayda bin 851 hasta sokak hayvanı tedavi altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menemen Seyrek'te hizmete aldığı Türkiye'nin en modern ve kapsamlı sahipsiz hayvan hastanesi, can dostlara şifa dağıtıyor. Bir yerel yönetim tarafından ilk defa hayata geçirilen, içinde yoğun bakım ve yatan hasta üniteleri bulunan Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde 7 gün 24 saat uzman veteriner hekim kadrosu ile cerrahi operasyonlar yapılıyor. Hastanede yer alan yoğun bakım ünitesi, modern teşhis ve tedavi cihazları ve tam donanımlı laboratuvar ile sokak hayvanları modern tedavi imkanı ile buluşuyor.

Hızlı teşhis ve müdahalede örnek

Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip hastanede, kapalı devre gaz anestezi cihazından tam otomatik operasyon masalarına kadar her türlü donanımın bulunduğu Cerrahi Müdahale Ünitesi bulunuyor. Burada birçok komplike cerrahi operasyon gerçekleştiriliyor. Hastanede yer alan renkli doppler ultrason cihazı hızlı teşhis ve müdahale imkanı sunuyor. Kavitron cihazlarının yer aldığı Diş Tedavi Ünitesi ile sokak hayvanlarına ağız sağlığı hizmeti de veriliyor. Tesis içerisinde sahipsiz hayvanların ikamet etmesine olanak sunan padokların yanında Türkiye'nin en düzenli sahipli pet hayvanı gömü alanı da bulunuyor. Hastanede aynı zamanda kedi ve köpekler özel kafeslerde yoğun bakım hizmeti alabiliyor.

"En iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde görevli Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden, hayvan haklarını gözeterek, can dostlar için en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi. Sağlığına kavuşturdukları sahipsiz hayvanları yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını belirten Özlülerden, "Ocak sonundan bu yana çoğunluğu köpek olmak üzere bin 851 hastamızı ağırladık. Bin 85 sokak hayvanını iyileştirdik. Tüm bunların yanı sıra can dostlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için sahiplendirme çalışmalarını da yürütüyoruz. Hastanemiz açıldığı günden bu yana 30 hayvanı sahiplendirdik. 300'den fazla kısırlaştırma operasyonu yaptık. Ortopedi ve cerrahi olarak da 141 ameliyat gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Can dostlarımızın da toplumun da sağlığını koruyoruz"

Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nin Türkiye'de bir belediyeye ait tam donanımlı tek hayvan hastanesi olduğunu anımsatan Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden, "Can dostlarımızın sağlığı da toplum sağlığı da bizim için çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla halk sağlığını ve sokakta yaşayan canlarımızın sağlığını koruyoruz. Çok sayıda sokak hayvanına ulaşıyoruz. İlçe belediyelerimize de bu anlamda destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde binlerce sokak hayvanı tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde binlerce sokak hayvanı tedavi altına alındı - Son Dakika
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