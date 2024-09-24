İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Atölyesi Geri Dönüşüm ile Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Atölyesi, banklardan çöp kutularına, uyarı levhalarından, kreşlerin oyun ve oturma gruplarına kadar pek çok malzemeyi kendisi üretiyor. Hasar gören ekipmanlar ise yeniden dönüştürülerek kamelya, çocuk oyuncağı, can dostlara yuva olarak yeniden kullanılıyor. Atölye, geri dönüşüm hizmetinin yanı sıra piyasanın üçte biri maliyetine ürünler üreterek kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlıyor.

Kentin sosyal donatı alanlarında yenileme çalışmalarını hızla sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, parklarda ihtiyaç duyulan malzemeleri kendi bünyesinde üreterek ve dönüştürerek kamu kaynaklarının korunmasını sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Fırat Fidanlığı Atölyesi yeni ekipman, araç-gereç ve kalifiye personelle güçlendirildi. Atölyede, kent mobilyalarından çöp kutularına, uyarı levhalarından kedi evlerine kadar pek çok ürün İzmirlinin hizmetine sunuluyor.

Hasar gören malzemeler dönüştürülüyor

Atölyede, öncelikle kent donatılarının, açık alanlardaki spor alanlarının bakım ve tamiratlarının işlemleri gerçekleştiriliyor. Geri dönüşüm kapsamında, yeşil alanlarda kullanabilecek yeni kent donatıları üretimi yapılıyor. Parklarda ve kamusal alanlarda hasar görmüş, kullanılamaz hale gelmiş kent donatıları, ekiplerce alınarak atölyeye getiriliyor. Kullanılabilir hale getirebilecek materyaller, ustalar tarafından tamir bölümünde onarılıyor. Kullanılamaz halde olanlar ise farklı donatılara dönüştürülerek kentin belli noktalarında yeniden kullanıma sunuyor. Kırık bir oyun grubu çocuklar için kamelyaya, zarar görmüş ahşap parçaları farklı oyuncaklara çevriliyor. Böylelikle kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanırken belediye bütçesinde de önemli bir tasarruf sağlanmış oluyor.

Hem daha kaliteli hem az maliyetli

Atölyenin teknik üretim altyapısını ve teknik kadrosunu geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, piyasa koşullarına göre atölyede daha kaliteli ve uygun maliyetle gerekli ürünleri üretimini sağlıyor. Daha uzun ömürlü kullanım sağlayan ürünler aynı zamanda piyasanın 3'te 1 maliyetine üretiliyor. Atölyenin tasarım ekibi ise kent konforunu artıracak yeni ürünleri tasarlayıp üretime göndermeye hazırlanıyor.

İhtiyaç duyulan her şey üretiliyor

Atölyedeki ustalar marangozhaneden kaynak bölümüne kadar sistemli bir üretim rotası izliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda bank, piknik masası, çöp kovası, tanıtım ve uyarı levhaları, ofis mobilyaları, çocuklar için oyuncaklar, kreşlerdeki çocuklar için oyun ve oturma grupları, İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarında kullanılmak üzere ofis mobilyaları, uyarı ve tanıtım levhaları, tabelalar gibi çok sayıda ürün ortaya çıkarılıyor.

Can dostların yaşamını kolaylaştıran ekipman

Atölyenin son dönemde özellikle geri dönüşüm malzemeleriyle üretimine hız kattığı ürünlerin başında ise kentin yaşam paydaşı can dostların yaşamını kolaylaştıracak ekipmanlar. Hazırlanan tasarımlar doğrultusunda ekipler, köpek kulübesi, köpek oyun ve eğitim parkuru, kedi evi, kuş beslenme odakları, mama kapları gibi çok sayıda ekipmanın üretimini yapıyor.