İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Atölyesi Geri Dönüşüm ile Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Atölyesi Geri Dönüşüm ile Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Atölyesi'nde hem yeni kent donatıları üretiyor hem de hasar gören malzemeleri geri dönüştürerek tasarruf sağlıyor. Kentin sosyal alanlarındaki ihtiyaçları karşılayan atölye, piyasa maliyetlerinin üçte biriyle daha kaliteli ürünler sunuyor.

24.09.2024 11:48  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Atölyesi, banklardan çöp kutularına, uyarı levhalarından, kreşlerin oyun ve oturma gruplarına kadar pek çok malzemeyi kendisi üretiyor. Hasar gören ekipmanlar ise yeniden dönüştürülerek kamelya, çocuk oyuncağı, can dostlara yuva olarak yeniden kullanılıyor. Atölye, geri dönüşüm hizmetinin yanı sıra piyasanın üçte biri maliyetine ürünler üreterek kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlıyor.

Kentin sosyal donatı alanlarında yenileme çalışmalarını hızla sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, parklarda ihtiyaç duyulan malzemeleri kendi bünyesinde üreterek ve dönüştürerek kamu kaynaklarının korunmasını sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Fırat Fidanlığı Atölyesi yeni ekipman, araç-gereç ve kalifiye personelle güçlendirildi. Atölyede, kent mobilyalarından çöp kutularına, uyarı levhalarından kedi evlerine kadar pek çok ürün İzmirlinin hizmetine sunuluyor.

Hasar gören malzemeler dönüştürülüyor

Atölyede, öncelikle kent donatılarının, açık alanlardaki spor alanlarının bakım ve tamiratlarının işlemleri gerçekleştiriliyor. Geri dönüşüm kapsamında, yeşil alanlarda kullanabilecek yeni kent donatıları üretimi yapılıyor. Parklarda ve kamusal alanlarda hasar görmüş, kullanılamaz hale gelmiş kent donatıları, ekiplerce alınarak atölyeye getiriliyor. Kullanılabilir hale getirebilecek materyaller, ustalar tarafından tamir bölümünde onarılıyor. Kullanılamaz halde olanlar ise farklı donatılara dönüştürülerek kentin belli noktalarında yeniden kullanıma sunuyor. Kırık bir oyun grubu çocuklar için kamelyaya, zarar görmüş ahşap parçaları farklı oyuncaklara çevriliyor. Böylelikle kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanırken belediye bütçesinde de önemli bir tasarruf sağlanmış oluyor.

Hem daha kaliteli hem az maliyetli

Atölyenin teknik üretim altyapısını ve teknik kadrosunu geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, piyasa koşullarına göre atölyede daha kaliteli ve uygun maliyetle gerekli ürünleri üretimini sağlıyor. Daha uzun ömürlü kullanım sağlayan ürünler aynı zamanda piyasanın 3'te 1 maliyetine üretiliyor. Atölyenin tasarım ekibi ise kent konforunu artıracak yeni ürünleri tasarlayıp üretime göndermeye hazırlanıyor.

İhtiyaç duyulan her şey üretiliyor

Atölyedeki ustalar marangozhaneden kaynak bölümüne kadar sistemli bir üretim rotası izliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda bank, piknik masası, çöp kovası, tanıtım ve uyarı levhaları, ofis mobilyaları, çocuklar için oyuncaklar, kreşlerdeki çocuklar için oyun ve oturma grupları, İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarında kullanılmak üzere ofis mobilyaları, uyarı ve tanıtım levhaları, tabelalar gibi çok sayıda ürün ortaya çıkarılıyor.

Can dostların yaşamını kolaylaştıran ekipman

Atölyenin son dönemde özellikle geri dönüşüm malzemeleriyle üretimine hız kattığı ürünlerin başında ise kentin yaşam paydaşı can dostların yaşamını kolaylaştıracak ekipmanlar. Hazırlanan tasarımlar doğrultusunda ekipler, köpek kulübesi, köpek oyun ve eğitim parkuru, kedi evi, kuş beslenme odakları, mama kapları gibi çok sayıda ekipmanın üretimini yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Atölyesi Geri Dönüşüm ile Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyor
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Atölyesi Geri Dönüşüm ile Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Müge Anlı’da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü Müge Anlı'da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü
11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 12:47:26. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Atölyesi Geri Dönüşüm ile Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement