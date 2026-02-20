İzmir Büyükşehir Belediyesi İlk İftar Sofrasını Gaziemir'de Kurdu - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi İlk İftar Sofrasını Gaziemir'de Kurdu

20.02.2026 10:08  Güncelleme: 11:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının ilk gününde Gaziemir'de iftar sofrası kurarak vatandaşları bir araya getirdi. Programda yardımlaşma ve toplumsal dayanışma vurgusu yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazanın ilk gününde Gaziemir'de kurduğu iftar sofrasında vatandaşları bir araya getirdi. Programda paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma çağrısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ramazanın başlamasıyla birlikte ilk iftar sofrasını Gaziemir'de kurdu. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç ve Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile ilçe sakinlerinin katıldığı programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

"Yardımlaşmayı ilke edinmeliyiz"

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, programda yaptığı konuşmada, ramazanın birlik, kardeşlik ve iyilik ayı olduğunu belirtti. Ramazanın "11 ayın sultanı" olarak nitelendirildiğini hatırlatan İnanç, bu ayda yapılan iyiliklerin, paylaşılan lokmaların ve verilen selamların manevi karşılığı olduğuna inandıklarını vurguladı. İnanç, "Sadece ramazanda değil, yaşamımızın tamamında kendimizi iyilikle terbiye etmeliyiz. Yardımlaşmayı, kardeşçe kucaklamayı ilke edinmeliyiz. Ramazan ayımızın ilk iftarında sizlerle olduğumuz için mutluluğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da bir arada olmanın önemine dikkati çekti. Işık, ramazanın hoşgörü, anlayış ve dayanışmayı pekiştiren bir dönem olduğunu dile getirerek, aynı sofrada buluşmanın toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan boyunca kentin farklı noktalarında iftar programları düzenleyeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziemir, Güncel, İftar, Son Dakika

