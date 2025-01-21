İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlığı Geliştiren Belediye Unvanını Aldı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlığı Geliştiren Belediye (SAGEB) unvanı alan Türkiye'deki ikinci büyükşehir belediyesi olurken, sağlık hizmetleri, ulaşım, erişilebilirlik, sosyal tesisler gibi pek çok konu başlığındaki kriteri karşılayarak belgeyi almaya hak kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın "Sağlıklı Kent İzmir" hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar Türkiye genelinde dikkat çekmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Sağlığı Geliştiren Belediyeler Projesi kapsamında verilen SAGEB unvanı, kriterleri karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bu unvanı alan dokuzuncu belediye, Bursa'dan sonra da ikinci büyükşehir belediyesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, belgeyi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Emre Çetinkol'dan aldı.

Kriterler değerlendirildi

"Şehir Sağlık Profili" çıkararak "Şehir Sağlığını Geliştirme Planı" oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi; idari kararlılık, mekansal düzenlemeler, tesis düzenlemeleri, farkındalık ve eğitim çalışmaları ile sosyal tesisler başlıkları üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme ekibi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi ile Çevre Sağlığı Birimi'nden oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlığı Geliştiren Belediye Uygulama Kılavuzu doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda SAGEB belgesi almaya hak kazandı.

Değerlendirme kapsamında sağlık hizmetleri, sağlık tesisleri, hastalık verileri, nüfus, belediye tarafından verilen eğitimler, sosyoekonomik durum, istihdam, yeşil alanlar, atık yönetimi, su verileri, kültür-sanat ve spor, ulaşım, bisiklet ve yaya yolları, erişilebilirlik, toplu taşıma sistemi, oyun alanları, kent mobilyaları, fiziksel aktiviteler, madde bağımlılığı ile mücadele, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri ile sosyal tesisler gibi pek çok madde incelendi.

HPV aşısından ileri yaş eylem planına

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve başladığından bu yana özellikle sağlık hizmetleri alanında pek çok proje hayata geçirildi. Kadınlarda serviks kanserine yol açan HPV'ye karşı ilk etapta 18-26 yaş grubundaki ve sosyal destek sistemindeki kadınlara 3 doz Human Papilloma Virüsü (HPV) aşısı uygulamasına başlandı. Yaşlı bireylerin hayatını çok yönlü ele alarak yaşam konforunu artırma hedefiyle İleri Yaş Eylem Planı hazırlandı. Türkiye'nin ilk ve tek belediye hastanesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin modern ve tam teşekküllü sağlık hizmeti verebilmesi için ek hizmet binası inşaatındaki çalışmalar hızlandırıldı. Sağlıklı toplum hedefiyle amatör spor kulüplerine nakdi destekten okullara spor malzemesi desteğine kadar birçok proje sürdürüldü. "Sağlığı Geliştiren Parklar" projesiyle şehrin parkları hem spor alanına hem de birer eğitim merkezine dönüştürüldü. Parklarda beslenme, ilk yardım ve ev kazalarından korunma eğitimi verilerek açık havada fiziksel aktiviteler yapıldı.