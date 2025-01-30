İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı EuroCup1 Mücadelesine Hazır

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(İZMİR) - Geçen sezonun Avrupa Kupası (EuroCup3) finalisti İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın da yer aldığı "EuroCup1" eleme grubu müsabakaları Avusturya'da başlıyor. Temsilcimiz 2024 yılında elinden kaçırdığı kupayı bu kez İzmir'e getirmek için mücadele edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bu hafta sonu EuroCup1'de zorlu mücadelelere çıkacak. İzmir temsilcisi 31 Ocak-1 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak grup maçlarında, Alman ekolünün güçlü temsilcisi Hannover United, İsrail'den Ilan Spwak Ramat Gan, ev sahibi Avusturya'dan Interwetten-Coloplast Sitting Bulls ve Fransa Kupası'nın son şampiyonu Hyeres Handi Basket ile karşılaşacak.

Tamamı yerli oyunculardan kurulu mavi beyazlı takım, beş takımdan oluşan grubunu ilk sırada tamamladığı takdirde İtalya'da düzenlenecek EuroCup1'e, ikinciliği halinde İspanya'da düzenlenecek EuroCup2'ye, üçüncü sırada tamamlaması halinde ise ülkemizde düzenlenecek EuroCup3 final gruplarına katılmaya hak kazanacak. Üç kupanın da şampiyonunu belirleyecek final müsabakaları nisan ayında oynanacak.

"İddialıyız"

11 kişilik EuroCup kadrosunun tek kadın sporcusu Medine Alper, turnuva için hazır olduklarını belirterek; "Çok heyecanlı ve umutluyuz. Ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edip, final gruplarına kalmayı istiyoruz" diye konuştu.

2024 yılında ellerinden kaçırdıkları kupayı bu yıl İzmir'e getirmeyi hedefledikleri ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı Başantrenörü Ali Reyhani ise; "İki günde birbirinden zorlu dört maç oynayacağız, çok önemli bir sorumluluk üstlendik. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. İddialıyız" dedi.