İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ'nin Arazi Satışına Dava Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ'nin Arazi Satışına Dava Açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir'deki TOKİ arazisinin açık artırma ile satış işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, arazinin bazı kısımlarının kıyı kenar çizgisinde ve Gediz Sulak Alanı sınırında olduğunu belirterek, arazinin özel mülkiyete konu olamayacağını savunuyor.

11.12.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ'ye ait Mavişehir'deki arazinin açık artırma yöntemiyle satışına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Şemikler Mahallesi 25697 ada 1 parseldeki taşınmazın açık arttırma usulü ile satışına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın konuya ilişkin hukuksal girişimlerde bulunulacağı yönündeki açıklamalarının ardından gerekli işlemler başlatıldı. Başvuruda, taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisinde kalması, taşınmazın bir kısmının denizde kalması, taşınmazın Gediz Sulak Alan sınırında hassas koruma bölgesinde kalmasından dolayı özel mülkiyete konu olamayacağı, imar plan iptal davalarındaki gerekçe dikkate alınmadan satışın özel mülkiyete geçirilmesi gibi gerekçelerle satı işleminin iptali istendi.

Başkan Tugay geçen ay duyurmuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay uzun süredir itirazlarını dile getirdiği satış işleminin ardından geçen ay yaptığı açıklamada konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek, "Bir süre önce oranın rekreasyon alanı olmasıyla ilgili plan kararı iptal edilmişti ve o alan plansız kalmış durumda. Sanki yeni bir plan yapılmaya da açık gibi görünüyor. Bu durumu bir boşluk olarak görüp de burada bir rant çalışması yapmayı düşünen birilerinin orayı hazırlayıp aldığını düşünüyorum. Önce hukuki olarak itirazımızı yapacağız. Dava açacağız. Ben belediye başkanı olduğum süre içinde orada hiç kimsenin inşaat yapmasına izin vermeyeceğimi burada tekrar ifade etmiş olayım" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Cemil Tugay, Mavişehir, Politika, Ankara, Güncel, Hukuk, Emlak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ'nin Arazi Satışına Dava Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:08:23. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ'nin Arazi Satışına Dava Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.