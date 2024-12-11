İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ'nin Arazi Satışına Dava Açtı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ'ye ait Mavişehir'deki arazinin açık artırma yöntemiyle satışına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Şemikler Mahallesi 25697 ada 1 parseldeki taşınmazın açık arttırma usulü ile satışına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Ankara 3. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın konuya ilişkin hukuksal girişimlerde bulunulacağı yönündeki açıklamalarının ardından gerekli işlemler başlatıldı. Başvuruda, taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisinde kalması, taşınmazın bir kısmının denizde kalması, taşınmazın Gediz Sulak Alan sınırında hassas koruma bölgesinde kalmasından dolayı özel mülkiyete konu olamayacağı, imar plan iptal davalarındaki gerekçe dikkate alınmadan satışın özel mülkiyete geçirilmesi gibi gerekçelerle satı işleminin iptali istendi.

Başkan Tugay geçen ay duyurmuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay uzun süredir itirazlarını dile getirdiği satış işleminin ardından geçen ay yaptığı açıklamada konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek, "Bir süre önce oranın rekreasyon alanı olmasıyla ilgili plan kararı iptal edilmişti ve o alan plansız kalmış durumda. Sanki yeni bir plan yapılmaya da açık gibi görünüyor. Bu durumu bir boşluk olarak görüp de burada bir rant çalışması yapmayı düşünen birilerinin orayı hazırlayıp aldığını düşünüyorum. Önce hukuki olarak itirazımızı yapacağız. Dava açacağız. Ben belediye başkanı olduğum süre içinde orada hiç kimsenin inşaat yapmasına izin vermeyeceğimi burada tekrar ifade etmiş olayım" şeklinde konuşmuştu.