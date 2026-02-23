İzmir Büyükşehir'den Mobil Kuaförlük Hizmeti

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güçlenme Durağı Mobil Kuaförlük Hizmeti, kadınların hem görünümünü hem de yaşam gücünü destekliyor. Kısa sürede sekiz mahallede 330 kadına ulaşan mobil durakta saç modelleri değişirken, dayanışma ve farkındalık da büyüyor.

Merkezden uzak mahallelerde yaşayan kadınların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güçlenme Durağı Mobil Kuaförlük Hizmeti ile kadınların hem saçlarını hem de yaşamlarını güçlendiriyor. Her ay farklı bir mahallede, muhtarlıkların belirlediği alanlarda gerçekleştirilen uygulama kapsamında kadınlara ücretsiz saç kesimi ve fön hizmeti sunuluyor. Hizmetin ardından uzman personel tarafından kadın sağlığı, kadın hakları, yasal haklar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgi veriliyor. Kuaförlük ve eğitim hizmetlerinden yararlanmak isteyen kadınlar, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla talep oluşturup randevu alabiliyor. Hizmet bu hafta Gaziemir'in Emrez Mahallesi'ndeydi. Uygulamaya ayrıca meslek yüksekokullarının saç bakımı ve güzellik hizmetleri programında eğitim alan öğrenciler ve eğitmenleri de dahil edildi. Böylece hem daha fazla kadına hizmet ulaştırılıyor hem de öğrenciler uygulamalı eğitim imkanı buluyor.

Cangözen: "Sadece kişisel bakım hizmeti değil, bir dayanışma alanı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü görevlisi Ece Cangözen, projeyle kadınların yaşam kalitesini artırmayı ve belediye hizmetlerini mahallelere taşımayı amaçladıklarını söyledi. Cangözen, "Projemizle birlikte hem saçlar güçleniyor hem kadınlar güçleniyor. Güçlendirme Durağı, yalnızca kişisel bakım hizmeti değil; kadınların sosyal yaşamda güçlenmesini destekleyen bir dayanışma alanı. Kadınların güçlenmesini destekleyen, hayatlarına dokunan ve eşitliği odağına alan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Okuyucu: "Saçımız güzel olunca mutlu oluyoruz"

Güçlenme Durağı projesiyle kuaförlük hizmeti alan Birgül Okuyucu, "Belediyemiz güzel işler yapıyor. İmkanı olmayanlar saçlarını kestirdi, herkes çok mutlu. Komşularımızın hepsi geldi. Ben de saçıma fön çektirdim, çok beğendim. Saçımız güzel olunca mutlu oluyoruz" dedi. Hatice Akgün ise "Bugün saçlarımı kestirdim, fön çektirdim. Hizmetten çok memnun kaldım. Hem saçlarımız yapıldı hem de eğitim verildi" diye konuştu.

Şen: "Kadınlar güçlendikçe biz de güçleniyoruz"

Konak Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencisi Melissa Şen, Emrez Mahallesi'nde kadınlara kuaförlük hizmeti verdiklerini belirterek, "Bugün kadınların saçlarını kestik, kaşlarını aldık. Kadınlar güçlendikçe biz de güçleniyoruz. Bu çalışma hem mesleki gelişimimize katkı sağlıyor hem de kadınlara bakım yapmak bizi çok mutlu ediyor" dedi. Öğrencilerden Aybaran Keskin ise, okul ve belediyenin iş birliğiyle mahalleye geldiklerini ifade ederek, "Kadınlara saç kesimi ve kaş alımı gibi hizmetler sunduk. Bu bizim için önemli bir pratik oldu, kadınların da ihtiyaçları karşılandı" diye konuştu.

Güçlenme Durağı Mobil Kuaförlük Hizmeti takvimi ve detaylı bilgiye @izbb_kadin hesabından ve 0232 293 45 70 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.