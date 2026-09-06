İzmir Büyükşehir'in afet eğitimleriyle bu yıl 36 okulda 3 bin 520 çocuğa ulaşıldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir'in afet eğitimleriyle bu yıl 36 okulda 3 bin 520 çocuğa ulaşıldı

İzmir Büyükşehir\'in afet eğitimleriyle bu yıl 36 okulda 3 bin 520 çocuğa ulaşıldı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent hedefiyle çocuklara yönelik afet farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Bu yıl 36 eğitim kurumunda 3 bin 520 çocuğa ulaşılırken, eğitimlerde çocukların aileleriyle birlikte afet planı oluşturması ve öğrendiklerini çevresine aktarması hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli bir kent oluşturma hedefiyle çocuklara yönelik afet farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. İlçe belediyelerinin çocuk merkezleri ve kreşleri, özel okullar ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çocuk etkinlik merkezlerinde düzenlenen eğitimlerle bu yıl 36 eğitim kurumunda 3 bin 520 çocuğa ulaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, afetlere dirençli bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların küçük yaşlardan itibaren afetlere karşı bilinçlenmesi ve doğru davranış becerileri kazanması amacıyla eğitimler düzenleniyor. İlçe belediyelerinin çocuk merkezleri ve kreşleri, özel okullar ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çocuk etkinlik merkezlerinde düzenlenen eğitimlerle bu yıl 36 eğitim kurumunda 3 bin 520 çocuğa ulaşıldı. Eğitimlerde çocuklara afet sırasında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında güvenli tahliye konusunda temel bilgiler aktarılıyor. Yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan programlar; görsel materyaller, etkileşimli etkinlikler ve oyun temelli uygulamalarla destekleniyor. Deprem sırasında uygulanması gereken "Çök-Kapan-Tutun" davranışı, güvenli tahliye, aile afet planı ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı eğitimlerin temel başlıkları arasında yer alıyor. Çocuklara sarsıntı sırasında panik yapmadan güvenli bir pozisyon almaları, sarsıntı sonrasında ise önceden belirlenen güvenli çıkış güzergahlarını kullanarak binayı kontrollü şekilde terk etmeleri uygulamalı olarak anlatılıyor.

AİLE AFET PLANINA VURGU

Eğitimlerde çocukların afet hazırlık sürecine aileleriyle birlikte katılmaları teşvik ediliyor. Çocuklara evlerindeki olası tehlikeleri aileleriyle birlikte belirlemeleri, afet sonrasında buluşma ve toplanma noktalarını öğrenmeleri ve aileleriyle birlikte afet planı oluşturmaları konusunda bilgi veriliyor. Böylece afet farkındalığının eğitim ortamıyla sınırlı kalmayarak aile yaşamının da bir parçası haline gelmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLAR FARKINDALIK ELÇİSİ OLUYOR

Eğitimlerle çocukların öğrendikleri bilgileri aileleri ve yakın çevreleriyle paylaşmaları da amaçlanıyor. Böylece çocukların afet hazırlığı konusunda farkındalık elçilerine dönüşerek bilgilerin evlerden başlayıp toplumun geneline yayılmasına katkı sağlamaları hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'in afet eğitimleriyle bu yıl 36 okulda 3 bin 520 çocuğa ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir'in afet eğitimleriyle bu yıl 36 okulda 3 bin 520 çocuğa ulaşıldı - Son Dakika
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