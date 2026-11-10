İzmir Büyükşehir personeli, Atatürk'ün vefatının 88. yılında saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir personeli, Atatürk'ün vefatının 88. yılında saygı duruşunda bulundu

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İzmir Büyükşehir personeli, Atatürk\'ün vefatının 88. yılında saygı duruşunda bulundu
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İzmir Büyükşehir personeli, Atatürk\'ün vefatının 88. yılında saygı duruşunda bulundu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESHOT, İZSU, İZFAŞ ve İZDOĞA personeli, Atatürk'ün vefatının 88. yılındaki anma törenlerine katıldı. Personel, saat 09.05'te sirenlerle birlikte ESHOT Gediz Atölyesi, İZSU önü ve Fuar İzmir'de saygı duruşunda bulundu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESHOT, İZSU, İZFAŞ ve İZDOĞA personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında İzmir'de anılıyor. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla kentin meydan ve caddelerinde adeta yaşam durdu. Büyükşehir Belediyesi çalışanları da kentin dört bir yanında gerçekleştirilen anma törenlerine katılarak Atatürk'e duydukları özlem ve minneti saygı duruşuyla gösterdi.

ESHOT Gediz Atölyesi'nde düzenlenen törene ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, kurum yöneticileri ve personel katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İZSU Genel Müdürlüğü önünde de tören ile anıldı. İZSU-KUT ekiplerinin Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile saygı duruşunda bulunduğu törende İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kurum yöneticileri ve tüm personel Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Fuar İzmir'de düzenlenen anma törenine ise İZFAŞ ve İZDOĞA çalışanları katıldı. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ve çalışanlar hep birlikte saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: ANKA
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