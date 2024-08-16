İzmir Çeşme açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 52 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 52 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili ve Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik Radarı ve Sahil Güvenlik Gemisi tarafından lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, durdurulan lastik botlardaki 16'sı çocuk 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.