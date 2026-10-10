İzmir Çeşme'de denize giren 54 yaşındaki kişi kıyıya çıkarıldı, kurtarılamadı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Tekke Plajı'nda denize giren 54 yaşındaki kişi, hareketsiz halde bulunarak kıyıya çıkarıldı. Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren kişinin cesedi, Çeşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde yüzmek için denize giren kişi boğuldu.
Tekke Plajı'nda denize giren Erdoğan Yılmaz'ın (54) hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kıyıya çıkarılan Yılmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yılmaz'ın cesedi, Çeşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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