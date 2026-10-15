İzmir Çeşme'de tabancayla vurulan Pınar Güneş öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de tabancayla vurulan Pınar Güneş öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Çeşme\'de tabancayla vurulan Pınar Güneş öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'nde çıkan tartışmada Pınar Güneş (28), tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan 2 şüpheli, Urla'da suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan tartışmada Pınar Güneş (28), tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. isimli iki erkek arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheliler, Güneş'i tabancayla ateş edip, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güneş, ambulansla, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güneş, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliler Y.U. ve A.M., polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaAlaçatıGüncelGüneşPınarÇeşmeİzmirUrlaSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de tabancayla vurulan Pınar Güneş öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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