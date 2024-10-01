İzmir Çocuk Meclisi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Çocuk Meclisi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı

İzmir Çocuk Meclisi\'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuk dostu kent olma hedefiyle İzmir Çocuk Meclisi'nin yeni dönem kayıtlarını başlattı. 9-14 yaş arası çocuklar, 4-25 Ekim tarihlerinde başvuruda bulunabilir.

01.10.2024 11:46  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çocuk dostu kent olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği İzmir Çocuk Meclisi'nin yeni dönem kayıtları başladı. Başvurular 4-25 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, İzmir Çocuk Meclisi'nin yeni dönem başvuruları 4 Ekim'de başlıyor. İzmir'de yaşayan 9-14 yaş arası tüm çocuklar, 4-25 Ekim tarihleri arasında, https://www.izmir.bel.tr/ ve https://www.bizizmir.com/internet sitelerinde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kentin çeşitli noktalarında yer alan duyuru afişlerindeki QR kodu okutarak başvurularını gerçekleştirebilecek. İnternet erişimi olmayan çocuklar İzmir'in çeşitli noktalarında faaliyet gösteren İzmir Çocuk Merkezlerinden başvuru formuna erişebilecek.

Çocuklar, yerel yönetim mekanizmasına dahil oluyor

Çocuklar için doğayla temas edebilecekleri güvenli oyun alanları yaratmak, eğitim ve sağlık hizmetleri üretmek, sosyal ve kültürel faaliyetler planlamak, güvenli ulaşım stratejileri belirlemek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk dostu kent olma hedefinin odağında yer alıyor. Büyükşehir, kentte yaşayan çocukları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen hizmetler üretirken, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel ilkeleri doğrultusunda kapsayıcı ve eşitlikçi olmayı, çocuğun iyi olma halini ve üstün yararını gözetmeyi, çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar yaratmayı ana hedeflerinden biri olarak benimsiyor. Bu amaçla hayata geçirilen İzmir Çocuk Meclisi, İzmir'de yaşayan çocukları yerel yönetim mekanizmalarına dahil ederek etkin özneler konumuna taşıyor.

Fikir üretip çalışma yapıyorlar

İzmir Çocuk Meclisi'nde çalışmalarını komisyonlara ayrılarak yürüten çocuklar; ayrımcılık, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet, ulaşım, kent mobilyaları, parklar, kültür-sanat, boş zaman değerlendirme, alternatif eğitsel faaliyetler, spor, iklim krizi, atık yönetimi, hayvan hakları, bilgi ve teknoloji, dijital vatandaşlık, sosyal medya kullanımı gibi alt başlıklarla fikir üreterek çalışma yapıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile bir araya geldikleri meclis toplantılarına katılan İzmir Çocuk Meclisi, aldıkları kararları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine iletiyor.

Ayrıntılı bilgi için 232 293 96 80 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Çocuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Çocuk Meclisi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Çocuk Meclisi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement