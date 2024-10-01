İzmir Çocuk Meclisi\'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı

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(İZMİR) - Çocuk dostu kent olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği İzmir Çocuk Meclisi'nin yeni dönem kayıtları başladı. Başvurular 4-25 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, İzmir Çocuk Meclisi'nin yeni dönem başvuruları 4 Ekim'de başlıyor. İzmir'de yaşayan 9-14 yaş arası tüm çocuklar, 4-25 Ekim tarihleri arasında, https://www.izmir.bel.tr/ ve https://www.bizizmir.com/internet sitelerinde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kentin çeşitli noktalarında yer alan duyuru afişlerindeki QR kodu okutarak başvurularını gerçekleştirebilecek. İnternet erişimi olmayan çocuklar İzmir'in çeşitli noktalarında faaliyet gösteren İzmir Çocuk Merkezlerinden başvuru formuna erişebilecek.

Çocuklar, yerel yönetim mekanizmasına dahil oluyor

Çocuklar için doğayla temas edebilecekleri güvenli oyun alanları yaratmak, eğitim ve sağlık hizmetleri üretmek, sosyal ve kültürel faaliyetler planlamak, güvenli ulaşım stratejileri belirlemek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk dostu kent olma hedefinin odağında yer alıyor. Büyükşehir, kentte yaşayan çocukları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen hizmetler üretirken, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel ilkeleri doğrultusunda kapsayıcı ve eşitlikçi olmayı, çocuğun iyi olma halini ve üstün yararını gözetmeyi, çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar yaratmayı ana hedeflerinden biri olarak benimsiyor. Bu amaçla hayata geçirilen İzmir Çocuk Meclisi, İzmir'de yaşayan çocukları yerel yönetim mekanizmalarına dahil ederek etkin özneler konumuna taşıyor.

Fikir üretip çalışma yapıyorlar

İzmir Çocuk Meclisi'nde çalışmalarını komisyonlara ayrılarak yürüten çocuklar; ayrımcılık, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet, ulaşım, kent mobilyaları, parklar, kültür-sanat, boş zaman değerlendirme, alternatif eğitsel faaliyetler, spor, iklim krizi, atık yönetimi, hayvan hakları, bilgi ve teknoloji, dijital vatandaşlık, sosyal medya kullanımı gibi alt başlıklarla fikir üreterek çalışma yapıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile bir araya geldikleri meclis toplantılarına katılan İzmir Çocuk Meclisi, aldıkları kararları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine iletiyor.

Ayrıntılı bilgi için 232 293 96 80 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.