İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir\'de 11\'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı. Urla açıklarında durdurulan lastik botta 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen bulunurken, Çeşme ilçesindeki Çolak Burnu Koyu'nda ise 10'u çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

16.05.2024 03:45
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İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesinde 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi Çolak Burnu Koyu'nda ise düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, karadaki 10'u çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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