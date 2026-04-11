İzmir'de 11 Nisan Cumartesi Günü Planlı Elektrik Kesintileri

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İzmir'de 11 Nisan 2026 Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerini etkileyecek.

Bayındır'da Yakacık, Yusuflu, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde 10:00-12:00 ve 12:00-17:00 saatleri arasında kesinti olacak. Bayraklı'da Adalet ve Cengizhan mahallelerinde 09:00-14:00 ve 09:00-16:00 saatlerinde kesinti yapılacak. Bergama'da Koyuneli, Yukarıbey Kaplan, Bölcek ve Kadıköy mahallelerinde 09:00-15:00, 10:00-16:00 ve 10:00-13:00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Bornova'da Egemenlik ve Kemalpaşa mahallelerinde 14:00-18:00 saatlerinde, Buca'da Seyhan, Göksu, Yeşilbağlar, Fırat ve Akıncılar mahallelerinde 02:00-02:15 saatlerinde kesinti olacak. Çiğli'de Küçük Çiğli ve Balatçık mahallelerinde 08:00-10:00 ve 10:00-16:00 saatlerinde, Gaziemir'de Aktepe mahallesinde 10:00-14:00 saatlerinde kesinti yapılacak.

Karşıyaka'da Donanmacı ve Bahçelievler mahallelerinde 09:00-15:00 ve 10:00-16:00 saatlerinde, Kemalpaşa'da Soğukpınar ve Atatürk mahallelerinde 09:00-13:00 saatlerinde kesinti uygulanacak. Kiraz'da Akpınar, Doğancılar, Sarıkaya, Cevizli, İğdeli, Kibar, Ören, Bahçearası ve Altınoluk mahallelerinde 10:00-17:00 saatlerinde kesinti olacak.

Kınık'ta Fatih mahallesinde 10:00-13:00 saatlerinde, Konak'ta Umurbey ve Alsancak mahallelerinde 09:00-17:00 saatlerinde kesinti yapılacak. Menderes'te Görece Cumhuriyet ve Kasımpaşa mahallelerinde 09:00-13:00 saatlerinde, Menemen'de Buruncuk, Yıldırım, Musabey, Çavuş, Kasımpaşa, Esatpaşa ve Zafer Mermerli mahallelerinde 09:00-15:00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Ödemiş'te Mescitli, Ovakent, Bademli, Küçükavulcuk, Gerçekli, Büyükavulcuk, Birgi ve Ocaklı mahallelerinde 10:00-15:00 ve 09:00-17:00 saatlerinde kesinti olacak. Selçuk'ta Belevi mahallesinde 10:00-15:00 saatlerinde, Torbalı'da Bele Fevzi Çakmak ve Tulum mahallelerinde 10:00-16:00 ve 10:00-15:00 saatlerinde kesinti yapılacak. Urla'da Atatürk, İskele, Kalabak ve Yenice mahallelerinde 09:00-15:00 saatlerinde kesinti uygulanacak.