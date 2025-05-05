İzmir'de 1100 Ton Atık Temizlendi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Buca'nın Seyhan Mahallesi'nde yer alan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait boş alanı, yaklaşık bin 100 tonluk atıktan arındırdı.

30 ilçede "Tertemiz bir İzmir" sloganıyla görev yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevre ve halk sağlığını gözetmek amacıyla sorumluluk sahaları dışındaki alanlara da müdahale ediyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta bulunan ve geçmişte futbol sahası olarak kullanılan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait boş alana kaçak olarak dökülen atıkları topladı. Buca Belediyesi'nin de destek verdiği çalışmada, alan yaklaşık bin 100 ton (55 kamyon) atıktan arındırdı.

30 ilçesiyle "Tertemiz İzmir"

30 ilçede yaklaşık bin 92 kilometrelik alanda bin 69 personel ve 255 iş makinesiyle hizmet verdiklerini belirten Kent Temizliği Şube Müdürü Özgen Aygiray, "Cadde, meydan, bulvar ve anayolların temizliği ile kaçak dökümlerin önlenmesine yönelik denetim ve moloz temizliği çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda Buca Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi'nde sıkça karşılaşılan mobilya, tekstil, moloz ve benzeri atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla her akşam düzenli olarak temizlik programı uyguluyoruz. Atıklar öncelikle ilçe belediyesi tarafından kaldırılıyor ardından müdürlüğümüz ekipleri tarafından caddenin yıkama ve detaylı temizlik çalışmaları titizlikle yapılıyor" dedi.

"İlçe belediyeleriyle iş birliği içindeyiz"

718 Sokak'ta yaptıkları çalışmayı değerlendiren Aygiray, "Bu boş alanda yıllardır devam eden kaçak dökümler var. Belirli aralıklarda atıkları Büyükşehir Belediyesi olarak kaldırdık. En son 5 Ocak 2024 tarihinde yaklaşık 700 ton atığı alandan kaldırarak temizledik. Buradaki asıl sorumlu atığı üreten küçük sanayici ve esnafımızdır. Atık evsel çöp değildir, bertarafını sağlayacak olan işletmelerdir. Burada ki sorunun çözümü için yetkili olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'dır. Cemil Başkan'ımızın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü ve ilçe belediyemizle birlikte yaklaşık bin 100 ton atığı temizledik. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, halk sağlığını korumak ve temiz bir çevre için ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.