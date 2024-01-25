İzmir\'de 12 yaşındaki çocuğu öldüren saldırganın amcası: \'Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir?\'

İZMİR'de Suriye uyruklu Levend M.'nin (30) demir kapısının camını kırarak girdiği evde öldürdüğü Behiye E.'nin (12) cenazesini almaya gelen amcası Beşir E. (32), "Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" dedi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Behiye E., kurtarılamadı; Suzan E.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaçan Levent M.'yi aynı gün yakaladı. Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Levent M.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna yeğeninin cenazesini teslim almaya gelen öğretmen amca Beşir E., "Yeğenim 12 yaşında bir çocuktu. Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir? Boğazını, göğsünü nasıl yaralayabilir? Değil bir insan, bir yaratık bile bunu yapamaz. Bir hayvan çocuğuna bakarken, bir insanın bu dehşeti yapmasına inanamıyorum. Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" diye konuştu.(DHA)